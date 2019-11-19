Общество

Наша версияНаша версияМинэкономразвития обновило законопроект о банкротстве физлиц

Инициативу дополнили положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта. Министерство экономического развития обновило проект закона, предусматривающего упрощенную процедуру банкротства физлиц.
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с чего всё началось

За банкротство недорого возьмут

Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.
Коммерсантъвчера в 17:44

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Россиянам упростят процесс банкротства

Москва 2407:40

Россиянам упростят процесс банкротства

URA.Ruвчера в 12:29

Россиянам предложат простой способ списать долги

Lenta.ru03:52

В России хотят упростить процесс банкротства

ГлобалМСК.рувчера в 17:58

За банкротство недорого возьмут

Коммерсантъвчера в 17:44

В долгу не останутся

Российская газетавчера в 15:54

В Росии могут упростить процесс банкротства

Национальная служба новостей06:50
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:29, Вашингтон
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Столтенберг призвал страны НАТО сохранить единство позиций по России

Страны – участницы НАТО должны сохранять единство позиций в отношении России при обсуждении будущего альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД блока.
Известия 13:29
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Общество

Семье депутата гордумы Екатеринбурга угрожают убийством из-за храма

URA.Ru 11:54
Футбол

Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.
Lenta.ru 12:29
Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

BFM.ru 10:12
Шоу-бизнес

После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить

Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
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Хабиб о схватке своего отца с Махачевым: За отца и двор стреляю в упор

Нева Спорт 06:37
Шоу-бизнес

Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице

Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Вечерняя Москва 01:07
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Газета.Ru вчера в 02:23
Шоу-бизнес

Счастливая и бодрая Пугачева спела на сцене с друзьями молодости

Попутно Примадонна танцевала и активно улыбалась.
Kleo.ru 05:25
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik 13:03
Политика

Путин рассказал о своих отношениях с Зеленским

Путин предположил, что Зеленский действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе в Донбассе.
Общественная служба новостей 09:18
Политика

Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
RT на русском 08:10
Политика

Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
RT на русском 12:31
Общество

«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Известия 11:30
Футбол

В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией

В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru 13:58
Политика

В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России

Президент Сербии Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки офицера страны военным атташе России.
Lenta.ru 09:52
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Москва 24 вчера в 08:32
Армия и оружие

НАТО признает космос сферой военной деятельности

Со своей стороны, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что с 20 ноября НАТО признает космическое пространство областью оперативной деятельности, но не намерено его милитаризировать.
Российская газета вчера в 05:59
Политика

МИД ответил на требования Эстонии вернуть «аннексированные территории»

Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории, и назвал их возвращение необходимым условием ратификации пограничного договора.
РБК 13:22
Гаджеты

Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
iXBT.com 05:57
Транспорт

Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»

Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Комсомольская правда 06:23
Политика

Бени Ганц не смог сформировать правительство в Израиле

Лидер оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганц вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства за несколько часов до дедлайна.
RT на русском 13:29
Происшествия

Сына бывшего президента Германии убили во время лекции

Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Lenta.ru вчера в 21:20
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Интернет

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
ТАСС 13:23
Общество

Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Маленькая Сызрань 12:38
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