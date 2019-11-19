Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаМинэкономразвития обновило законопроект о банкротстве граждан

Законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан дополнили положениями о внесудебной процедуре, согласно которым лица с долгами до 700 тысяч рублей смогут не понести никаких затрат. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
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с чего всё началось

За банкротство недорого возьмут

Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.
Коммерсантъвчера в 17:44

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Россиянам упростят процесс банкротства

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В Росии могут упростить процесс банкротства

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За банкротство недорого возьмут

Коммерсантъвчера в 17:44

В России хотят упростить процесс банкротства

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Россиянам предложат простой способ списать долги

Lenta.ru03:52

В долгу не останутся

Российская газетавчера в 15:54

Россиянам упростят процесс банкротства

URA.Ruвчера в 12:29
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