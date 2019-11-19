Общество
Парламентская газетаМинэкономразвития обновило законопроект о банкротстве граждан
Законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан дополнили положениями о внесудебной процедуре, согласно которым лица с долгами до 700 тысяч рублей смогут не понести никаких затрат. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
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Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.Коммерсантъвчера в 17:44
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