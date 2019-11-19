Общество
Парламентская газетаМинэкономразвития обновило законопроект о банкротстве граждан
Законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан дополнили положениями о внесудебной процедуре, согласно которым лица с долгами до 700 тысяч рублей смогут не понести никаких затрат. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
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с чего всё началось
Минэкономики опубликовало обновленную версию законопроекта об упрощенной процедуре банкротства граждан. В ней предложения министерства объединены с нормами из альтернативного законопроекта главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева.Коммерсантъвчера в 17:44
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Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Общество
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Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в августе самолет A321 на кукурузное поле в Подмосковье, будут награждены в Кремле звездами Героев России.
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Россия ведет переговоры с Украиной о прямых поставках 15 млрд кубометров газа в год.
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В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
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Энергетическая компания «Газпром» имеет большой потенциал роста.
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Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.