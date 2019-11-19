Минэкономики опубликовало обновленную версию законопроекта об упрощенной процедуре банкротства граждан. В ней предложения министерства объединены с нормами из альтернативного законопроекта главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева.

с чего всё началось

Законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан дополнили положениями о внесудебной процедуре, согласно которым лица с долгами до 700 тысяч рублей смогут не понести никаких затрат. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

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