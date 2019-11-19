Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаМинэкономразвития обновило законопроект о банкротстве граждан

Законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан дополнили положениями о внесудебной процедуре, согласно которым лица с долгами до 700 тысяч рублей смогут не понести никаких затрат. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
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с чего всё началось

За банкротство недорого возьмут

Минэкономики опубликовало обновленную версию законопроекта об упрощенной процедуре банкротства граждан. В ней предложения министерства объединены с нормами из альтернативного законопроекта главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева.
Коммерсантъвчера в 17:44

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В Росии могут упростить процесс банкротства

Национальная служба новостей06:50

Россиянам предложат простой способ списать долги

Lenta.ru03:52

В России хотят упростить процесс банкротства

ГлобалМСК.рувчера в 17:58

Минэкономразвития обновило законопроект о банкротстве граждан

Парламентская газета02:20

За банкротство недорого возьмут

Коммерсантъвчера в 17:44

В долгу не останутся

Российская газетавчера в 15:54

Россиянам упростят процесс банкротства

URA.Ruвчера в 12:29
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Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

РИА Новости вчера в 02:01
Общество

Справка для получения водительских прав подорожает в несколько раз

С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав.
ГТРК Владимир 06:57
Здоровье

Минздрав прокомментировал увольнение детского трансплантолога Каабака

В Минздраве РФ прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, оперировавшего младенцев.
ФАН 18 ноября в 15:50
Политика

На Украине заявили, что россияне «угробили» возвращенные Киеву корабли

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные Россией после конфискации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, так как россияне их "угробили".
Интерфакс 07:12
Армия и оружие

Нетаньяху прокомментировал удары израильской армии по Сирии

ТАСС 02:27
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Авто

В Калифорнии запретили закупать автомобили почти всех марок

Власти американского штата Калифорния запретили закупать для собственных нужд автомобили концернов General Motors и Fiat Chrysler, а также компаний Toyota, Nissan и других автобрендов.
Motor вчера в 11:28
Происшествия

«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Интерфакс 05:57
Происшествия

Посадившие самолет А321 на поле пилоты получат звезды Героев в Кремле

Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в августе самолет A321 на кукурузное поле в Подмосковье, будут награждены в Кремле звездами Героев России.
РБК 04:41
Происшествия

В Пензе автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком

На стоянке у магазина в Пензе легковой автомобиль LADA Largus провалился в яму с кипятком.
Общественная служба новостей вчера в 05:33
Политика

Путин назвал удовлетворительной денежно-кредитную политику ЦБ

Президент РФ Владимир Путин считает удовлетворительной денежно-кредитную политику Банка России.
ТАСС 06:51
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Футбол

Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино

К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Газета.Ru 07:03
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
RT на русском 01:39
Авто

В РФ вырос спрос на автомобили для разбора на запчасти

В исследовании «Авито» говорится, что рост в РФ повысился спрос на автомобили для разбора на запчасти в три раза.
Tvoe-avto.com 03:10
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк заподозрила мужа в изменах

По признаниям друга Петра, Анастасия стала жутко ревнивой и постоянно изводила мужа подозрениями в изменах.
Paparazzi.ru 02:23
Футбол

Уткин назвал лжецами руководство «Чертаново»

Знаменитый комментатор, журналист и телеведущий Василий Уткин назвал руководителей выступающего в Олимп-ФНЛ футбольного клуба "Чертаново" лжецами.
ProstoProSport 04:32
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM вчера в 04:42
Политика

МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Ruposters.ru 05:14
Политика

Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
РБК 06:18
Политика

Москва обсуждает с Киевом прямую закупку 15 млрд кубов газа в год

Россия ведет переговоры с Украиной о прямых поставках 15 млрд кубометров газа в год.
Газета.Ru 06:52
Происшествия

На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию

В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
URA.Ru 06:05
Политика

Путин назвал причину распада Советского союза

Президент России Владимир Путин назвал неэффективную политику властей Советского союза и коллапс в социальной сфере причиной распада СССР.
Rambler News Service 06:59
Кино

Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»

VSE42.RU 05:53
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Политика

Путин призвал тратить средства ФНД на инфраструктурные проекты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что средства ФНД необходимо тратить на инфраструктурные проекты.
Политическая Экспертиза 06:59
Экономика

Путин отметил большой потенциал роста «Газпрома»

Энергетическая компания «Газпром» имеет большой потенциал роста.
Слово и Дело 06:19
Шоу-бизнес

Лолита о разводе с супругом: «Муж изменял не только мне»

Певица отметила, что их брак нельзя назвать полноценным, ведь все эти годы её муж вёл двойную жизнь.
News.ru 05:36
Происшествия

Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Коммерсантъ 05:48
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