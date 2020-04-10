Коронавирус
ИнтерфаксМинэкономразвития обновит критерии для системообразующих компаний
Новые критерии рассмотрит правительственная комиссия под началом первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями заинтересованных ведомств. Затем она уточнит список системообразующих компаний. Нынешний перечень составлялся на основании параметров, утвержденных в 2015 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Системообразующие предприятия будут отбирать по-новому — Минэкономразвития
ИА Красная Веснавчера в 12:54
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество
В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска
Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе.
Собеседник вчера в 09:43
Здоровье
В Уфе коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов больницы
Домой распустят работников отделения акушерства и гинекологии, а также пациентов. У них не подтвердился коронавирус.
RuNews24.ru вчера в 07:06
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Общество
Ракова: Столичные больницы и скорая работают на пределе
Вице-мэр привела цифры: количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза - с 2,6 тысячи случаев до 5,5 тысячи.
Российская газета вчера в 06:07
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Общество
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Известия 06:10
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Политика
Зеленский скоро прибудет на Донбасс
Rusvesna.su 06:44
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
Музыка
Большой концерт смогут увидеть в субботу зрители телеканала «Россия 1»
ГТРК Хакасия вчера в 10:11
Культура
Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене
Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Происшествия
Из-под завалов после пожара в колонии в Ангарске извлекли тело
RT на русском 06:39
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС
Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.
Российская газета вчера в 14:17
Общество
В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя
Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами
Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью
Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью Ксения Бородина приняла участие в челлендже и разделась.
Экспресс газета 09 апреля в 06:45
Общество
Уткин объяснил, почему не планирует заводить детей
Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, почему не планирует заводить детей.
RT на русском 06:04
Происшествия
В Британии 19 медиков умерли от заражения коронавирусом
Число умерших от коронавируса в Великобритании достигло почти 9 тысяч человек, в больницах находятся 19 тысяч 304 человека, в общей сложности диагноз подтвердился почти у 74 тысяч человек.
РИА Новости 06:18
Общество
В Москве оштрафовали 26 нарушителей карантина
После вручения постановления о штрафе заболевших доставили в специально оборудованные обсервационные центры в трёх районах Москвы.
Говорит Москва 06:12
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Армия и оружие
Коронавирус поразил 150 военных баз армии США
Московский Комсомолец вчера в 06:08
Общество
В Подмосковье вводится пропускной режим
Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков.
Эхо Москвы вчера в 14:03
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Общество
За сутки в России зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 1667 новых случаев коронавирусной инфекции в 49 регионах.
МИР 24 04:25
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 05:21