с чего всё началось

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Согласно документу, ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% в будущем году после 2,5% в 2019 году.

Общество В Роспотребнадзоре дали советы при покупках через интернет В Роспотребнадзоре рассказали, на что следует обратить внимание при покупках онлайн.

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.

Общество Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.

Общество Сотни преподавателей выступили против переезда СПбГУ за город Эксперты и универсанты оценивают изменения скорее отрицательно Более 800 преподавателей, выпускников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета в открытом письме выразили недовольство по вопросу переезда СПбГУ в Пушкинский район, сообщает РБК.

Политика Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Хоккей «Рейнджерс» обменяли Наместникова в «Оттаву» Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Владислава Наместникова в «Оттаву Сенаторз», информирует официальный сайт НХЛ.

Экономика Проезд в Петербурге может подорожать на 5 рублей Напомним, что последнее резкое повышение цены на проезд в общественном транспорте произошло в 2017 году, она увеличилась на 20 рублей.

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.

Политика Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.

Происшествия Женщина и ребенок погибли в ДТП в Брянске В результате ДТП погибли женщина и ребенок 2-3 лет, которые находились в автомобиле Matiz.

Политика Экс-депутат Рады Пашинский арестован в Киеве Согласно материалам дела, в декабре 2016 года украинский депутат Пашинский сообщил о нападении на него и его жену.

Общество Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.

Шоу-бизнес Бочкарева вышла на связь после новости об исчезновении Ситуацию прокомментировал друг актрисы На днях соседи сообщили об исчезновении звезды ситкома "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой — якобы она оставила под окнами своего дома дорогое авто и перестала провожать детей в школу.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Единоборства Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.

Политика Власти США ввели санкции против 28 китайских организаций Министерство торговли США ввело санкции против 28 китайских организаций.

Здоровье Девочке с «маской Бэтмена» сделали первую операцию в Краснодаре Кубанский онколог Павел Попов провел первую операцию полугодовалой девочке, которая появилась на свет с необычным родимым пятном на лице в форме маски Бэтмена, сообщает «КП» - Кубань.

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Политика Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты» Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.

Политика Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.

Футбол Луиз Адриану подарил своей русской девушке щенка Форвард «Палмейраса» Луиз Адриану подарил своей девушке Екатерине Дорожко щенка.