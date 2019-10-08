с чего всё началось

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Согласно документу, ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% в будущем году после 2,5% в 2019 году.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Политика Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Политика Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.

Экономика Экс-глава «Магнита» нашла новую работу Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.

Здоровье Главврач больницы №9 увольняется по решению минздрава Олег Костин, который около 20 лет возглавлял 9-ю городскую больницу Саратова, уволился по предложению минздрава.

Происшествия СК назвал причину смерти актера Марьянова Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Экономика Китай уже десятый месяц подряд наращивает свои золотые резервы Золотые резервы Китая продолжили расти к сентябрю 2019 года уже 10-й месяц подряд, сообщает агентство Синьхуа.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Общество Нобелевскую премию по физике получили астрономы Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.

Политика Премьер-министр Азербайджана подал в отставку Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Он занимал этот пост с апреля прошлого года.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Политика Песков оценил слова Трампа о стремлении наладить отношения с Россией По словам Пескова, американский лидер не раз заявлял о «ремонте двусторонних отношений», а также о том, что нужно «поладить с Россией».

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Платье от Вирджила Абло и кольца: Хейли Бибер показала фото со свадьбы Джастин и Хейли Бибер / instagram.com / haileybieber Наряд Хейли создал Вирджил Абло — на своей странице в Instagram дизайнер поделился эскизами платья.

Политика Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Общество С 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными С 1 января туалеты на вокзалах, где курсируют поезда дальнего следования, станут бесплатными для всех, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

Гаджеты Гендиректор Microsoft: «Windows больше не главный наш продукт» Сатья Наделла уверен, что будущее Microsoft связано с Windows лишь отчасти Гендиректор Microsoft в продолжение речи о важности пользовательского опыта заявил: «В будущем то, как именно девелоперы будут разрабатывать новые приложения для Neo и Duo, окажется более значимым, чем непосредственно написание программ под Windows или Android, потому что это будет напрямую связано с Microsoft Graph».

Общество Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.

Шоу-бизнес Годовалая дочь Лазарева растет упертой и требовательной Музыкант Сергей Лазарев заявил, что его годовалая дочь Аня, которую он целый год скрывал от общественности, очень требовательная и упертая девочка.

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.

Происшествия Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.