Экономика
РБКМинэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Согласно документу, ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% в будущем году после 2,5% в 2019 году.
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с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъвчера в 14:14
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Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес
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