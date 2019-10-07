с чего всё началось

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Согласно документу, ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% в будущем году после 2,5% в 2019 году.

Политика Кремль ищет кандидатов в новый созыв Госдумы О новой стратегии Кремля в подборе кандидатов в состав Государственной Думы на выборах 2021 года рассказывает РБК.

Шоу-бизнес Бочкарева вышла на связь после новости об исчезновении Ситуацию прокомментировал друг актрисы На днях соседи сообщили об исчезновении звезды ситкома "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой — якобы она оставила под окнами своего дома дорогое авто и перестала провожать детей в школу.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Происшествия Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.

Культура Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты» Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Общество Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.

Политика Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.

Гаджеты Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500 Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Общество В Роспотребнадзоре дали советы при покупках через интернет В Роспотребнадзоре рассказали, на что следует обратить внимание при покупках онлайн.

Происшествия СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.

Политика На губернаторов примеряют отставки Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.

Политика В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.

Происшествия Сотрудники челябинской госинспекции труда попались на взятках В Челябинской области сотрудники Государственной инспекции труда заподозрены в получении взяток.

Транспорт Новый авиарейс в Екатеринбург появится в Стригино Новый авиарейс в Екатеринбург появится в нижегородском международном аэропорту Стригино, сообщает пресс-служба аэропорта.