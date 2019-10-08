с чего всё началось

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Согласно документу, ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% в будущем году после 2,5% в 2019 году.

Происшествия Двоих сотрудников рудника «Мир» арестовали по делу о гибели 8 рабочих Двое бывших сотрудников рудника "Мир" арестованы по делу о гибели восьми работников этого же рудника в августе 2017 года.

Экономика Алтайским бюджетникам пересчитают зарплату Как сообщает пресс-служба правительства региона, по решению губернатора Виктора Томенко с начала месяца зарплаты отдельным категориям бюджетников будут увеличены на 4,3%.

Происшествия В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Политика В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Политика Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о своей независимости от Украины, киевские власти начали вооружённую операцию против жителей Донбасса.

Происшествия Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Политика Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга — участника полета, который сорвался из-за аварии ракеты "Союз-ФГ".

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.

Политика Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу урегулирования ситуации в Донбассе.

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.

Политика В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.

Общество Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.

Политика Ушел в отставку премьер Азербайджана В отставку ушел премьер Азербайджана Новруз Мамедов.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Происшествия Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.