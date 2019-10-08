Экономика
РБКМинэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Согласно документу, ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% в будущем году после 2,5% в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить980
с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъвчера в 14:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес
Коммерсантъвчера в 14:14
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 05:08, Вашингтон
Армия и оружие
Иран предостерег Турцию от военной операции в Сирии
Ранее Турция начала операцию против курдов на севере Сирии.
Московский Комсомолец 04:41
Происшествия
Двоих сотрудников рудника «Мир» арестовали по делу о гибели 8 рабочих
Двое бывших сотрудников рудника "Мир" арестованы по делу о гибели восьми работников этого же рудника в августе 2017 года.
РЕН ТВ вчера в 06:08
Экономика
Алтайским бюджетникам пересчитают зарплату
Как сообщает пресс-служба правительства региона, по решению губернатора Виктора Томенко с начала месяца зарплаты отдельным категориям бюджетников будут увеличены на 4,3%.
КП - Барнаул вчера в 21:48
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Происшествия
На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку
РИА Новости вчера в 07:07
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. Lada Granta из-за проблем с тормозами
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.
Автоновости дня вчера в 07:54
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о своей независимости от Украины, киевские власти начали вооружённую операцию против жителей Донбасса.
REGNUM 04:43
Происшествия
Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Политика
Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества
Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга — участника полета, который сорвался из-за аварии ракеты "Союз-ФГ".
РИА Новости 04:51
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.
РБК вчера в 21:51
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Политика
Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу
Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу урегулирования ситуации в Донбассе.
Политика Сегодня 00:03
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 05:00
Политика
В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму
Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.
Ведомости вчера в 17:54
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru 04:10
Политика
Ушел в отставку премьер Азербайджана
В отставку ушел премьер Азербайджана Новруз Мамедов.
Росбалт 04:48
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Футбол
Кирилл Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»
Говорит Москва 02:59
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
ТАСС вчера в 08:27
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Политика
Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины
В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.
REGNUM 03:26