с чего всё началось

В мае падение ВВП России составило 10,9 % в сравнении с годом ранее. Об этом говорится в опубликованном 19 июня отчёте Минэкономразвития России «Картина деловой активности за май 2020 года». В апреле снижение было ещё более серьёзным - 12%.

Минэкономразвития оценило падение ВВП России в мае почти в 11%

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Политика Белорусы вышли на акции протеста, власти блокируют интернет Во многих городах Белоруссии в пятницу тысячи людей вышли на центральные улицы на акции протеста против задержаний политических активистов, в том числе кандидатов в президенты - Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича и других.

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Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 622

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Общество ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. 1,1K

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Авто Кроссовер Geely Atlas Pro переделали в пикап Новинка была создана на основе кроссовера Geely Atlas Pro, который в скором времени может появиться и в России. 7

Финансы Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора. 1,4K