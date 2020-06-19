Экономика
Фонтанка.РуМинэкономразвития оценило падение ВВП России в мае почти в 11%
В мае падение ВВП России составило 10,9 % в сравнении с годом ранее. Об этом говорится в опубликованном 19 июня отчёте Минэкономразвития России «Картина деловой активности за май 2020 года». В апреле снижение было ещё более серьёзным - 12%.
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Объем российской экономики в мае сократился в годовом выражении на 10,9%, следует из опубликованной Минэкономразвития «Картины деловой активности за май 2020 года».РБК13:22
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Минэкономразвития РФ опубликовало картину деловой активности за май 2020 года
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