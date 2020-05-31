По оценке ведомства, в марте ВВП вырос на 0,8% год к году, в первом квартале — на 1,6% год к году, а в апреле снизился на 12% в годовом выражении.

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

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