Экономика
РБКМинэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%
По оценке ведомства, в марте ВВП вырос на 0,8% год к году, в первом квартале — на 1,6% год к году, а в апреле снизился на 12% в годовом выражении.
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Общество
Для российских мусульман установили правила посещения мечетей
Духовное управление мусульман (ДУМ) России установило правила, которых региональные общины должны будут придерживаться в ходе постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 16:02
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Российская газета вчера в 21:22
Общество
В России запретили стихийную организацию детского отдыха
С 1 июня вступает в силу закон, запрещающий оказывать услуги в сфере отдыха и оздоровления детей организациям, не включенным в специальный реестр.
Российская газета 11:35
Общество
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:34
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 500 тысяч
В Бразилии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500 тыс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильский Минздрав.
RT на русском 18:57
Наука
Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории
Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 мая в 03:23
Шоу-бизнес
Медведева нарисовала портрет модели Кендалл Дженнер
В «сторис» в «Инстаграме» Медведева выложила портрет американской модели Кендалл Дженнер, отметив ее на рисунке.
Нева Спорт 05:14
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 00:29
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Наука
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
Evo-rus.com 09:22
Космос
«Роскосмос» планирует испытать в этом году две новые ракеты
Как написал в своем твиттере официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, в следующем году Россия планирует возобновить свою Лунную программу.
Эхо Москвы 09:32
Экономика
Эксперт рассказал, куда можно вложить снятые в банке деньги
Существуют следующие варианты вложения денег, которые вы сняли в банке: открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС), покупка корпоративных облигаций и покупка акций дивидендных компаний.
ПРАЙМ 19:03
Общество
Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС
NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию.
RT на русском 16:45
Общество
Десять дачных домов остаются подтопленными в Подмосковье
После сильного ливня, прошедшего в столичном регионе 29 мая, подтопленными остаются 10 дачных домов, 165 приусадебных участков и 2 участка автодорог в Подмосковье.
News.ru вчера в 12:35
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Кино
Apple снимет новый фильм Мартина Скорсезе
Компания обыграла Netflix в битве за право произвести картину голливудского ветерана Apple Inc обеспечит сделку для нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", сообщают американские СМИ.
Inc-news.ru вчера в 14:41
Гаджеты
«Билайн» продает компактный смартфон с NFC по беспрецедентно низкой цене – за 7 тысяч рублей
В онлайн-магазине оператора «Билайн» зафиксировано любопытное предложение, касающееся смартфона Nokia 4.2 – компактной и при этом вполне сбалансированной в плане характеристик модели.
Dgl.ru 18:28
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия 09:06
Здоровье
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 2,5 тыс
С начала пандемии коронавируса в Москве умерли 2553 зараженных человека. Это следует из данных столичного оперативного штаба.
РБК 18:56
Игры
RPG во вселенной «Гарри Поттера» может выйти в 2021 году
Interactive Entertainment начал переговоры о разработке RPG во вселенной «Гарри Поттера». Об этом рассказал инсайдер на reddit.
CyberSport.ru 12:21
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
Армия и оружие
США могут отправить военных в Тунис «из-за России»
Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
Политика
Песков рассказал, как пройдет Парад Победы
Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ.
REGNUM 06:53
Здоровье
В Минздраве сравнили риск передачи коронавируса в больнице и магазине
29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при нахождении в общественных местах следует соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 13:05
Здоровье
Врач назвал группы риска по рассеянному склерозу
Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил категории людей, которые находятся в группе риска.
Народные новости вчера в 08:13