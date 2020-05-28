ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе «Картина деловой активности за апрель 2020 года», который подготовило Министерство экономического развития (МЭР).

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

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