Экономика

РБКРБКМинэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе «Картина деловой активности за апрель 2020 года», который подготовило Министерство экономического развития (МЭР).
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Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Интерфакс00:35

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАССвчера в 15:31

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБКвчера в 20:22

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомостивчера в 16:52

Экономика России упала на 12%

URA.Ruвчера в 15:59

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русскомвчера в 15:45

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъ00:02
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Транспорт

В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня

В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU вчера в 11:59
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Шоу-бизнес

33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
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Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русском вчера в 21:56
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
1,1K
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Коммерсантъ вчера в 10:56
4,2K
Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru вчера в 17:50
162
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс вчера в 13:02
60
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
32
Общество

В России сократилось число детей-сирот в детских домах

Число детей-сирот, проживающих в детских домах, сократилось с 2017 по 2019 годы на 11,4%, до 39,7 тысячи, сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в РФ за 2019 год.
РИА Новости вчера в 23:27
Здоровье

В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых

Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета вчера в 08:14
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Армия и оружие

За сутки ВСУ 2 раза нарушили перемирие в ДНР

Новостной фронт 27 мая в 02:35
14
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
250
Армия и оружие

Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту

Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости вчера в 10:24
18
Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
2,3K
Происшествия

В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ

Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
Известия вчера в 13:25
21
Общество

В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в ночное время

«Собственник жилого или нежилого помещения обязан соблюдать тишину в ночное время, придерживаться требований противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других требований», – говорится в законопроекте, который опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
RuNews24.ru 27 мая в 12:14
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Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Необеспеченные потребительские кредиты достигли уровня 2014 г. Часть заемщиков в апреле – мае не могли своевременно выполнить обязательства по кредиту из-за снижения доходов и невозможности посетить офис банка из-за ограничительных мер, пишет ЦБ.
Ведомости вчера в 12:04
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Шоу-бизнес

Елена Воробей решила продать квартиру из-за безденежья

Из-за финансовых трудностей Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории.
Наша версия вчера в 05:57
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Общество

Турбизнес Алтая просит о срочной помощи

Один из экспертов в сфере туризма добавил: сейчас представителям турбизнеса важно самим выходить на контакт с властями регионов, доносить до них не только информацию о своих проблемах, но и четкие предложения по их решению.
Profi.travel вчера в 11:26
Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия вчера в 11:51
218
Общество

Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки

Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь вчера в 06:41
50
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
1,4K
Общество

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
368
Игры

The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4

Srnsk 27 мая в 23:39
36
Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

РИА Новости вчера в 08:21
76
Шоу-бизнес

Подтянутую фигуру продемонстрировала Алсу

Перед камерой артистка предстала в спортивной форме: майке и леггинсах. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру певицы.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:19
4
Политика

Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
1
Здоровье

Бразилия обошла США по числу выявленных за сутки случаев Covid-19

Даже в США, анти-лидере пандемии, за сутки выявили меньше инфицированных — 22,6 тыс. Об этом сообщается на сайте Worldometer.info.
Евразия Daily 00:34
Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
1K
Общество

В Омской области выявили 42 новых заболевших коронавирусом

Всего за сутки подтверждено еще 42 новых случая, и общее количество людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» от начала пандемии составляет 1268.
Омскрегион 00:05
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