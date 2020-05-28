Экономика
РБКМинэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%
ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе «Картина деловой активности за апрель 2020 года», который подготовило Министерство экономического развития (МЭР).
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Транспорт
В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня
В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU вчера в 11:59
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ вчера в 10:56
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru вчера в 17:50
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Общество
В России сократилось число детей-сирот в детских домах
Число детей-сирот, проживающих в детских домах, сократилось с 2017 по 2019 годы на 11,4%, до 39,7 тысячи, сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в РФ за 2019 год.
РИА Новости вчера в 23:27
Здоровье
В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых
Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета вчера в 08:14
Армия и оружие
За сутки ВСУ 2 раза нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт 27 мая в 02:35
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости вчера в 10:24
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
Происшествия
В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ
Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
Известия вчера в 13:25
Общество
В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в ночное время
«Собственник жилого или нежилого помещения обязан соблюдать тишину в ночное время, придерживаться требований противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других требований», – говорится в законопроекте, который опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
RuNews24.ru 27 мая в 12:14
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума
Необеспеченные потребительские кредиты достигли уровня 2014 г. Часть заемщиков в апреле – мае не могли своевременно выполнить обязательства по кредиту из-за снижения доходов и невозможности посетить офис банка из-за ограничительных мер, пишет ЦБ.
Ведомости вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Елена Воробей решила продать квартиру из-за безденежья
Из-за финансовых трудностей Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории.
Наша версия вчера в 05:57
Общество
Турбизнес Алтая просит о срочной помощи
Один из экспертов в сфере туризма добавил: сейчас представителям турбизнеса важно самим выходить на контакт с властями регионов, доносить до них не только информацию о своих проблемах, но и четкие предложения по их решению.
Profi.travel вчера в 11:26
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия вчера в 11:51
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь вчера в 06:41
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Игры
The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4
Srnsk 27 мая в 23:39
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
РИА Новости вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Подтянутую фигуру продемонстрировала Алсу
Перед камерой артистка предстала в спортивной форме: майке и леггинсах. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру певицы.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:19
Политика
Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет
Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
Здоровье
Бразилия обошла США по числу выявленных за сутки случаев Covid-19
Даже в США, анти-лидере пандемии, за сутки выявили меньше инфицированных — 22,6 тыс. Об этом сообщается на сайте Worldometer.info.
Евразия Daily 00:34
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Общество
В Омской области выявили 42 новых заболевших коронавирусом
Всего за сутки подтверждено еще 42 новых случая, и общее количество людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» от начала пандемии составляет 1268.
Омскрегион 00:05