Коронавирус
ИнтерфаксМинэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%
В целом за 2019 год рост ВВП составил 1,3%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что основное падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - до 8% в годовом выражении, и отрицательные темпы роста ВВП в годовом выражении будут сохраняться вплоть до I квартала 2021 года.
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Общество
СМИ узнали размер возможных штрафов за оскорбление в интернете
Автор законопроекта пояснил агентству, что на сегодняшний день оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления.
РБК 18:19
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Ветераны поддержали перенос даты окончания Второй мировой
На Сахалине ветераны поддержали решение о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Победа РФ 05:00
Здоровье
Лимаренко: в регионе восстановили работу парикмахерских
Под медицинским наблюдением находится 5 500 человек. Губернатор Валерий Лимаренко отмечает готовность медучреждений региона на 100 %.
ФедералПресс 12:05
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 вчера в 08:32
Кино
Фильмы, премьеры которых прошли в интернете, допустили к «Оскару»
Правда, пока упёртые члены Академии подчёркивают, что решение временное и актуально только для ближайшей премии - "до дальнейших уведомлений".
Российская газета 17:25
Политика
28 апреля официально станет Днем работника скорой помощи в России
Думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи.
НИА-Красноярск 11:00
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:55
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Общество
В ВС России увеличилось число заболевших коронавирусом
Число заболевших коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 960. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Минобороны.
Росбалт 13:43
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском 03:02
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
Lenta.ru 18:04
Общество
На дне Черного моря нашли затопленный немцами теплоход «Армения»
В марте нынешнего года на дне Черного моря в Крыму нашли теплоход «Армения», затопленный немецкой авиацией в 1941 году.
Севастополь-24 вчера в 15:53
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 10:20
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели
Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Экономика
Только одна валюта устояла перед пандемией и дешевой нефтью
В апреле рубль был крайне чувствителен к перепадам настроений на рынке нефти.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Культура
Гамора из «Стражей Галактики» могла выглядеть совсем иначе: первый арт
Художник из Marvel Studios Энди Парк поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте первым концепт-артом Гаморы для "Стражей Галактики".
Российская газета вчера в 07:39
Культура
Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube
Ревизор.ру 09:17
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии
В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии.
Piter.tv 08:20
Авто
Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили 26 апреля в 23:08
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми могут получить MIUI 12
В Сети появился список смартфонов от компании Xiaomi, которые могут получить обновленную прошивку бренда MIUI 12.
Актуальные Новости вчера в 02:30
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Общество
Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной
В австрийском суде в течение последних трех лет рассматривается дело о защите Виктором Батуриным чести, достоинства и деловой репутации, которые, по версии бизнесмена, пострадали от действий его сестры Елены Батуриной.
РБК 08:51
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК вчера в 08:55