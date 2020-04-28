с чего всё началось

В целом за 2019 год рост ВВП составил 1,3%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что основное падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - до 8% в годовом выражении, и отрицательные темпы роста ВВП в годовом выражении будут сохраняться вплоть до I квартала 2021 года.

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%

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Общество Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной В австрийском суде в течение последних трех лет рассматривается дело о защите Виктором Батуриным чести, достоинства и деловой репутации, которые, по версии бизнесмена, пострадали от действий его сестры Елены Батуриной. 3