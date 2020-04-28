Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%

В целом за 2019 год рост ВВП составил 1,3%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что основное падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - до 8% в годовом выражении, и отрицательные темпы роста ВВП в годовом выражении будут сохраняться вплоть до I квартала 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Минэкономразвития: рост российского ВВП в I квартале составил 1,8%

Московский Комсомолецвчера в 16:30

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%

Интерфаксвчера в 15:37

ВВП России в I квартале вырос на 1,8%

RT на русскомвчера в 15:58

Минэкономики: в первом квартале 2020 года ВПП России вырос на 1,8%

Коммерсантъвчера в 15:52

Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%

Ведомостивчера в 15:41

Минэкономразвития оценило квартальный рост ВВП в 1,8%

РБКвчера в 16:15

МЭР оценило рост российского ВВП в I квартале в 1,8%

ТАССвчера в 15:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество

В России число жертв коронавируса превысило 850

Накануне в России за сутки скончались 50 человек с коронавирусом.
RT на русском вчера в 03:57
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
1,2K
Общество

МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне

Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере.
REGNUM 02:30
39
Экономика

Более 50% предпринимателей не смогли получить господдержку

58% опрошенных предпринимателей, которым отказали в беспроцентном кредите для зарплаты сотрудникам, не смогли его получить из-за того, что компании не попали в список отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19.
Право.ру вчера в 12:43
208
Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
817
Шоу-бизнес

Сергей Соседов заподозрил у Аллы Пугачевой инсульт

На якобы прощальном концерте Пугачевой под названием «Сны о любви» Соседова поразила неудачная актерская игра певицы, а также плохая координация.
Gazeta.SPb вчера в 21:08
20
Общество

В России за сутки скончались 108 пациентов с коронавирусом

Москва, 29 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Число пациентов с выявленным коронавирусом, скончавшихся в России за сутки 28 апреля, составляет 108 человек.
REGNUM 04:16
43
Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
278
Кино

Умер актер Ирфан Кхан, снявшийся в «Миллионере из трущоб» и «Жизни Пи»

ТАСС 03:56
1
Здоровье

За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом

По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com вчера в 04:52
213
Происшествия

Опекун задушила двухлетнюю девочку-сироту под Тверью

Женщина - опекун малолетней двухлетней девочки обвиняется в ее убийстве.
РЕН ТВ 03:59
1
Здоровье

Свердловские медики оценили состояние пациентов с коронавирусом

Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в Свердловской области возросло на два, до 19 человек, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 04:27
Космос

Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
135
Общество

Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам

Еще 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в России за сутки, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:47
6
Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
1,4K
Общество

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
612
Политика

Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми

Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости вчера в 16:53
7
Технологии

В WhatsApp из-за коронавируса появилась новая функция

В самом популярном в России мессенджере WhatsApp из-за коронавируса увеличило число участников групповых аудио- и видеозвонков.
АБН 02:53
6
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
669
Музыка

Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
Культуромания 02:32
35
Общество

В Москве выявили 2 220 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2 220, Подмосковье - 686, Санкт-Петербурге - 290, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:49
2
Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News вчера в 04:49
12
Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
3,7K
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
451
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
52
Авто

В России появился полноприводный Skoda Karoq

Минимальная стоимость полноприводного Skoda Karoq стартует с отметки в 1 468000 рублей. Версия Ambition будет стоить от 1 580000 рублей.
ГЛАС.RU вчера в 05:30
36
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
109
Общество

США профинансируют проекты, рассказывающие о «тирании СССР» в Венгрии

В ведомстве пояснили, что реализация проектов направлена на признание фактов человечности и неповиновения нацистам, а также актов «жестокости и коллаборационизма», которые могли наблюдаться в период Холокоста, войны и при «тирании Советского Союза».
Вечерняя Москва 02:13
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное