Экономика
ИнтерфаксМинэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%
В целом за 2019 год рост ВВП составил 1,3%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что основное падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - до 8% в годовом выражении, и отрицательные темпы роста ВВП в годовом выражении будут сохраняться вплоть до I квартала 2021 года.
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Минэкономразвития: рост российского ВВП в I квартале составил 1,8%
Московский Комсомолецвчера в 16:30
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество
В России число жертв коронавируса превысило 850
Накануне в России за сутки скончались 50 человек с коронавирусом.
RT на русском вчера в 03:57
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне
Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере.
REGNUM 02:30
Экономика
Более 50% предпринимателей не смогли получить господдержку
58% опрошенных предпринимателей, которым отказали в беспроцентном кредите для зарплаты сотрудникам, не смогли его получить из-за того, что компании не попали в список отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19.
Право.ру вчера в 12:43
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Шоу-бизнес
Сергей Соседов заподозрил у Аллы Пугачевой инсульт
На якобы прощальном концерте Пугачевой под названием «Сны о любви» Соседова поразила неудачная актерская игра певицы, а также плохая координация.
Gazeta.SPb вчера в 21:08
Общество
В России за сутки скончались 108 пациентов с коронавирусом
Москва, 29 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Число пациентов с выявленным коронавирусом, скончавшихся в России за сутки 28 апреля, составляет 108 человек.
REGNUM 04:16
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com вчера в 04:52
Происшествия
Опекун задушила двухлетнюю девочку-сироту под Тверью
Женщина - опекун малолетней двухлетней девочки обвиняется в ее убийстве.
РЕН ТВ 03:59
Здоровье
Свердловские медики оценили состояние пациентов с коронавирусом
Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в Свердловской области возросло на два, до 19 человек, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 04:27
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Общество
Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам
Еще 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в России за сутки, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:47
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Политика
Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми
Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости вчера в 16:53
Технологии
В WhatsApp из-за коронавируса появилась новая функция
В самом популярном в России мессенджере WhatsApp из-за коронавируса увеличило число участников групповых аудио- и видеозвонков.
АБН 02:53
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Музыка
Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
Культуромания 02:32
Общество
В Москве выявили 2 220 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2 220, Подмосковье - 686, Санкт-Петербурге - 290, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:49
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная
27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News вчера в 04:49
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
Авто
В России появился полноприводный Skoda Karoq
Минимальная стоимость полноприводного Skoda Karoq стартует с отметки в 1 468000 рублей. Версия Ambition будет стоить от 1 580000 рублей.
ГЛАС.RU вчера в 05:30
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Общество
США профинансируют проекты, рассказывающие о «тирании СССР» в Венгрии
В ведомстве пояснили, что реализация проектов направлена на признание фактов человечности и неповиновения нацистам, а также актов «жестокости и коллаборационизма», которые могли наблюдаться в период Холокоста, войны и при «тирании Советского Союза».
Вечерняя Москва 02:13