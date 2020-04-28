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ИнтерфаксИнтерфаксМинэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%

В целом за 2019 год рост ВВП составил 1,3%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что основное падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - до 8% в годовом выражении, и отрицательные темпы роста ВВП в годовом выражении будут сохраняться вплоть до I квартала 2021 года.
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с чего всё началось
В феврале ВВП ускорил
 свой рост до 2,9%. В Минэкономразвития отмечают, что значительное влияние на этот показатель оказал календарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней в феврале, а не 20, как в 2019 году).
РБК16:15

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Минэкономразвития оценило квартальный рост ВВП в 1,8%

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Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%

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