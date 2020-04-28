Экономика
ИнтерфаксМинэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%
В целом за 2019 год рост ВВП составил 1,3%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что основное падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - до 8% в годовом выражении, и отрицательные темпы роста ВВП в годовом выражении будут сохраняться вплоть до I квартала 2021 года.
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Минэкономразвития: рост российского ВВП в I квартале составил 1,8%
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NI: Россия не зря отправляла танки Т-14 «Армата» в Сирию
Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам, ведомствам и органам исполнительной власти подготовить к 25 мая общенациональный план по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
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У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система
Приложение TON OS, которое будет оперативной системой для блокчейн-платформы TON, появится в скором времени.
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Танкеры с российской нефтью продолжают идти в США. Об этом говорят данные навигационного портала Marinetraffic.
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Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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