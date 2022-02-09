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Минэкономразвития оценило рост ВВП России в 2021 году в 4,6%

По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП страны вырос на 4,6%, полностью компенсировав снижение на 2,7% в 2020 году.
Finam.Ru
Вклад в восстановление экономики внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос, отмечается на сайте
 Минэкономразвития.
Вечерняя Москва
Как напомнили в Минэкономразвития, промышленное производство по итогам 2021 года выросло на 5,3% (после падения на 2,1% годом ранее).
РИА Новости
Однако, как продолжают авторы документа, в конце 2021 года отставание в сельском хозяйстве от уровней 2020 года сократилось (в четвертом квартале рост на 6,7% год к году).
РИА Новости

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