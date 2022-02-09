Finam.RuМинэкономразвития оценило рост ВВП России в 2021 году в 4,6%По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП страны вырос на 4,6%, полностью компенсировав снижение на 2,7% в 2020 году.Finam.RuВклад в восстановление экономики внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос, отмечается на сайте Минэкономразвития.Вечерняя МоскваКак напомнили в Минэкономразвития, промышленное производство по итогам 2021 года выросло на 5,3% (после падения на 2,1% годом ранее).РИА НовостиОднако, как продолжают авторы документа, в конце 2021 года отставание в сельском хозяйстве от уровней 2020 года сократилось (в четвертом квартале рост на 6,7% год к году).РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомВечерняя МоскваТК ЗвездаКомсомольская правдаИзвестияLife.ruREGNUMПодробнее о событииВВП России вырос на 4,6% по итогам 2021 годаКоммерсантъвчера в 13:58Рост ВВП России по итогам 2021 года составил 4,6%ТАССвчера в 12:56Рост ВВП РФ в декабре замедлился до 4,3% с 5,3% в ноябреЭхо Москвывчера в 13:10Минэкономразвития: ВВП России в 2021 году вырос на 4,6%RT на русскомвчера в 13:05Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2021 году в 4,6%Интерфаксвчера в 13:02Минэкономразвития оценило рост ВВП России в 2021 году в 4,6%Finam.Ruвчера в 13:11Рост выпуска по базовым видам деятельности в РФ в декабре замедлился до 5,9%, в 2021 году - вырос на 6,2% - РосстатФинмаркетвчера в 11:01Показать ещёОценить8Поделиться