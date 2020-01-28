Экономика
DP.RUМинэкономразвития: в 2019 году рост ВВП РФ составил 1,4%
Рост ВВП в IV квартале оценивается в 2,3%, в III квартале – в 1,7%. Согласно оценке Минэкономразвития, вклад небазовых отраслей и чистых налогов в рост ВВП РФ сократился в прошлом году по сравнению с 2018 годом до 0,6% с 1,5%.
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Проклятая неопределенность. Почему в этом году в России не будет экономического роста
Forbes25 января в 01:08
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Политика
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Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
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ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
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Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
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Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
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Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет пост главы Чувашии.
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Сеть «Красное & белое» проводит служебное расследование утечки базы данных клиентов. Основная версия — преступные действия сотрудника.
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Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
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Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
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ФБК опубликовал расследование о новом премьере РФ Михаиле Мишустине
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Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
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Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту «Шереметьево», объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Футбол
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Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил о том, что игрок не присоединится к ФК «Сочи» на тренировочном сборе, несмотря на наличие арендного соглашения между клубами.
Общество
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Легендарный американский баскетболист Коби Брайант разбился 26 января при крушении личного вертолета в городе Калабасас в Калифорнии.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
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ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса
Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу препарата «Арбидол», в которой упоминается новый китайский коронавирус.
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Алла Пугачёва напомнила, что её следует опасаться
Народная артистка СССР Алла Пугачёва опубликовала новое селфи в своём Instagram, на котором она позирует с ярко накрашенными губами.
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В Рязани заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла эпидпорога
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Политика
В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио
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Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью
Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года.