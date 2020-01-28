Экономика

DP.RUDP.RUМинэкономразвития: в 2019 году рост ВВП РФ составил 1,4%

Рост ВВП в IV квартале оценивается в 2,3%, в III квартале – в 1,7%. Согласно оценке Минэкономразвития, вклад небазовых отраслей и чистых налогов в рост ВВП РФ сократился в прошлом году по сравнению с 2018 годом до 0,6% с 1,5%.
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Проклятая неопределенность. Почему в этом году в России не будет экономического роста

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Минэкономразвития оценило рост экономики России за 2019 год

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News.ru11:57

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Rambler News Service11:01
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