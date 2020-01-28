Ранее Минэкономразвития ожидало роста ВВП России по итогам 2019 г. на уровне 1,3%. По итогам 2018 г. рост экономики России составил 2,5%. По итогам IV квартала 2019 г. экономика страны выросла на 2,3% в годовом выражении.

Минэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%

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