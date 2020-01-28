Экономика
ВедомостиМинэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%
Ранее Минэкономразвития ожидало роста ВВП России по итогам 2019 г. на уровне 1,3%. По итогам 2018 г. рост экономики России составил 2,5%. По итогам IV квартала 2019 г. экономика страны выросла на 2,3% в годовом выражении.
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Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Экономика
Конкуренты на цепи: почему Си Цзиньпин пошел на сделку с Трампом
Масштабы первой фазы торговой сделки между США и КНР поразили многих: согласно договоренностям, Китай в ближайшие два года дополнительно закупит американские товары и услуги на $200 млрд, из этой суммы $52,4 млрд придется на энергоносители и около $32 млрд — на сельхозпродукцию.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса
Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса.
Игры
Sony зарегистрировала торговую марку PS5 перед анонсом PlayStation 5
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия России
Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Футбол
Суд в Петербурге отказался изменять приговор заводящему «Спартака»
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фаната «Спартака» оштрафовали за мат на улицах Петербурга.
Экономика
Каждый пятый заемщик в России тратит на кредиты более 80% дохода
Каждый пятый заемщик в России тратит более 80% своих доходов на закрытие долгов по кредитам.
Культура
Выставка Сальвадора Дали в Манеже
Выставка Сальвадора Дали в Манеже В Манеже открылась выставка Сальвадора Дали «Магическое искусство», организованная культурно-историческим фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже.
Экономика
Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России
По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
Армия и оружие
Военный аналитик прогнозирует гибель солдат армии США в Ираке и Сирии
Нападения на американские войска в Ираке и Сирии могут стать более "регулярными, изощренными и смертоносными".
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну.
Общество
США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Общество
Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.
Путешествия
Иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода
Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Наука
Регулярные пожары увеличили способность эхинацеи к размножению
Осенние и весенние пожары в прериях оказывают положительное влияние на размножение эхинацеи узколистной.
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Шоу-бизнес
Семенович рассказала, как похудеть на 5 кг за 10 дней
После отдыха в жарких странах Анна Семенович поправилась на несколько килограммов. Теперь певица собирается активно худеть.
Экономика
Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.
Армия и оружие
Встали на крыло: кадры первых полетов новейших Су-35С в Карелии
В Карелии прошли первые полеты и отработку воздушных задач эскадрильи Су-35С Западного военного округа (ЗВО).
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Финансы
Совсем другое дело: рубль окончательно отвязался от цен на нефть
Из-за эпидемии коронавируса в Китае нефть дешевеет, валюты развивающихся стран слабеют, но рубль остается стабильным.
Армия и оружие
Помпео заявил, что США готовы принять меры против Асада
Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции.