Экономика

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%

Ранее Минэкономразвития ожидало роста ВВП России по итогам 2019 г. на уровне 1,3%. По итогам 2018 г. рост экономики России составил 2,5%. По итогам IV квартала 2019 г. экономика страны выросла на 2,3% в годовом выражении.
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Минэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году

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Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза

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Минэкономразвития оценило рост экономики России за 2019 год

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Минэкономики торопит ВВП расти

Коммерсантъ17:18

Минэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%

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Экономика России превзошла ожидания

Lenta.ru12:39
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