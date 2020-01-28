Экономика

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%

Ранее Минэкономразвития ожидало роста ВВП России по итогам 2019 г. на уровне 1,3%. По итогам 2018 г. рост экономики России составил 2,5%. По итогам IV квартала 2019 г. экономика страны выросла на 2,3% в годовом выражении.
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Минэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году

РБК11:47

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза

Rambler News Service11:01

Минэкономразвития оценило рост экономики России за 2019 год

Российская газета11:25

МЭР назвало размер роста ВВП в 2019 году

Московский Комсомолец11:15

Минэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%

Ведомости11:26

Экономика России превзошла ожидания

Lenta.ru12:39

Минэкономики сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза

Коммерсантъ13:32
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В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.
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«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса

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Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
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ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «ФК Открытие»

Банк России предложил инвестиционным консультантам поучаствовать в выработке предложений по схеме продажи группы "ФК Открытие".
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Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией

Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
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Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 13:26
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Кто может сменить Прядкина в РПЛ

Действующий глава РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на свой пост в середине января.
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Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
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Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
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В Москве загорелся трансформатор на ТЭЦ

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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия» о том, как будут выглядеть новые паспорта России.
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Украинский миллиардер купил самый дорогой особняк в мире

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Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
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Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
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Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
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«Автодор» открыл участок V пускового комплекса ЦКАД в Подмосковье

Госкомпания "Автодор" открыла движение по участку V пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги в Наро-Фоминском районе Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
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В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента.
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