Ранее Минэкономразвития ожидало роста ВВП России по итогам 2019 г. на уровне 1,3%. По итогам 2018 г. рост экономики России составил 2,5%. По итогам IV квартала 2019 г. экономика страны выросла на 2,3% в годовом выражении.

Минэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%

Политика Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.

Происшествия В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.

Шоу-бизнес В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.

Политика Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.

Общество Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной Элистинский городской суд во вторник отменил постановление о розыске предпринимательницы, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и направил материалы дела о клевете, фигурантом которого она является, в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщил Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.

Политика Толстой избран вице-спикером ПАСЕ Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Футбол Кто может сменить Прядкина в РПЛ Действующий глава РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на свой пост в середине января.

Общество Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.

Шоу-бизнес Лариса Голубкина экстренно госпитализирована Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.

Происшествия У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.

Происшествия В Москве загорелся трансформатор на ТЭЦ Трансформатор загорелся на ТЭЦ-26 на Востряковском проезде в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.

Общество В МВД рассказали о новых паспортах России Руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия» о том, как будут выглядеть новые паспорта России.

Происшествия Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.