Экономика

РБКРБКМинэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году

Рост ВВП России в 2019 году в реальном выражении составил 1,4%, что оказалось несколько выше официального прогноза (+1,3%).
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Минэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году

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