с чего всё началось

Спад в строительном комплексе, по данным Минэкономразвития, оставался более умеренным, чем в других базовых отраслях экономики (до -3,1% в годовом выражении в мае после -2,3% в апреле).

Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%

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