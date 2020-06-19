с чего всё началось

Спад в строительном комплексе, по данным Минэкономразвития, оставался более умеренным, чем в других базовых отраслях экономики (до -3,1% в годовом выражении в мае после -2,3% в апреле).

Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%

Общество Россияне смогут увидеть затмение Венеры Россияне увидят затмение Венеры. В пятницу, 19 июня, астрологическое явление можно будет наблюдать практически на всей территории страны. 14

Общество 118 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки На 20 июня в Саратовской области у 5335 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 2595 человек, в том числе 88 за сутки. 1,1K

Происшествия Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей. 111

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 56

Авто Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну. 42

Общество Johnson & Johnson прекратит продавать косметику для осветления кожи Известная компания Johnson & Johnson намерена прекратить продажу косметики, за счет которой можно сделать свою кожу светлее.

Здоровье Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19. 119

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1K

Общество Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», который позволит абитуриентам подать документы в университеты в дистанционном режиме. 2

Гаджеты В каком случае смартфон не нуждается в антивирусе Директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба рассказал, в каком случае на смартфон необходимо устанавливать антивирусное обеспечение, а когда установка антивируса не имеет смысла. 4

Общество Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса. 28