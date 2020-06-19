с чего всё началось

Падение ВВП за первый квартал, по данным экспертов министерства, составило 1,6%, а в целом с января по май — 3,7%. В ведомстве утверждают, что в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности и в сфере розничной торговли спад сократился по сравнению с апрелем.

Российский ВВП в мае сократился почти на 11%

Космос Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески. 52

Экономика Россиянам дадут новый внушительный налоговый вычет Как сообщили ToDay News Ufa источник, рабочая группа Госудмы, которая поддерживает предпринимателей в сфере спорта и индустрии здоровья, вынесла предложение предоставить населения России социальный налоговый вычет. 17

Политика Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.

Наука Яйцо доисторического морского ящера найдено в Антарктиде В Антарктиде в скалистой породе возрастом 68 млн лет было найдено яйцо доисторического морского ящера размером с футбольный мяч. 42

Культура Концерт на Мамаевом кургане в Волгограде покажут в прямом эфире Как ранее сообщало «НовостиВолгограда.ру», транслировать концерт будет телеканал «Россия 1». На Мамаевом кургане выступит юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета, а также такие исполнители, как Игорь Бутман, Денис Мацуев и другие. 54

Технологии Консоль PlayStation 5 показали на живом фото Визуально можно оценить возросшие габариты PlayStation 5, которые подтверждают догадки аналитиков, сравнивающих пресс-релизную картинку «соньки» с другими консолями. 4

Происшествия В Москве молния ударила в посетителей парка В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.