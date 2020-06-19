Экономика
Новая газетаРоссийский ВВП в мае сократился почти на 11%
Падение ВВП за первый квартал, по данным экспертов министерства, составило 1,6%, а в целом с января по май — 3,7%. В ведомстве утверждают, что в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности и в сфере розничной торговли спад сократился по сравнению с апрелем.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Объем российской экономики в мае сократился в годовом выражении на 10,9%, следует из опубликованной Минэкономразвития «Картины деловой активности за май 2020 года».РБКвчера в 13:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономразвития РФ опубликовало картину деловой активности за май 2020 года
Минэкономразвития Россиивчера в 13:00
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика
Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии
RT на русском 07:14
Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com 18 июня в 03:23
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Общество
В Оренбургской области отменили режим изоляции для людей старше 65 лет
Власти Оренбургской области сняли режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, при этом сохранили карантин для приезжих, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
РИА Новости вчера в 15:35
Экономика
Россиянам дадут новый внушительный налоговый вычет
Как сообщили ToDay News Ufa источник, рабочая группа Госудмы, которая поддерживает предпринимателей в сфере спорта и индустрии здоровья, вынесла предложение предоставить населения России социальный налоговый вычет.
ToDay News Ufa 08:03
Наука
Высокий уровень кортизола увеличивает риск смерти от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
Evo-rus.com вчера в 07:58
Политика
Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:50
Транспорт
В ЦОДД сообщили о перекрытии дорог в Москве из-за подтоплений
В Москве перекрыли ряд дорог из-за подтоплений, возникших в результате сильного ливня.
RT на русском 09:16
Общество
Кадыров вступился за чеченцев, участвующих в беспорядках в Дижоне
Gazeta.SPb вчера в 23:37
Наука
Яйцо доисторического морского ящера найдено в Антарктиде
В Антарктиде в скалистой породе возрастом 68 млн лет было найдено яйцо доисторического морского ящера размером с футбольный мяч.
Goroday.ru 18 июня в 08:28
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
Сразу в четырех американских штатах отмечен резкий прирост числа новых случаев заражения коронавирусом.
Деловое.ТВ 04:30
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM вчера в 06:35
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах
Evo-rus.com вчера в 02:06
Общество
ЛГБТ-персонажи негативно отразились на рейтинге The Last of Us 2
Актуальные Новости 01:39
Игры
Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam
Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06
Культура
Концерт на Мамаевом кургане в Волгограде покажут в прямом эфире
Как ранее сообщало «НовостиВолгограда.ру», транслировать концерт будет телеканал «Россия 1». На Мамаевом кургане выступит юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета, а также такие исполнители, как Игорь Бутман, Денис Мацуев и другие.
НовостиВолгограда.ру 01:47
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01
Общество
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:18
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
Экономика
Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы
Ранее 19 июня в Сбербанке сообщили о вводе комиссии в 1% для переводов, осуществляемых через банкоматы.
РБК вчера в 08:33
Технологии
Консоль PlayStation 5 показали на живом фото
Визуально можно оценить возросшие габариты PlayStation 5, которые подтверждают догадки аналитиков, сравнивающих пресс-релизную картинку «соньки» с другими консолями.
ВладТайм 07:02
Космос
Новый ионный двигатель ИД-200 КР прошёл огневые стыковочные испытания
Москва, 20 июня 2020, 14:09 — REGNUM Российские специалисты успешно завершили огневые стыковочные испытания ионного ракетного двигателя ИД-200 КР, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
REGNUM 07:09
Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Наука
Модель нервной системы ASIMOV способна к формированию зависимостей
Модель нервной системы ASIMOV разработали на базе данных о строении и поведении голожаберного моллюска.
МедиаПоток 07:53
Технологии
Дуров осудил Apple и Google за огромные налоги с продаж приложений
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил американские компании Apple и Google из-за высоких налогов на цифровые товары.
iReactor 04:56