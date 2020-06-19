Экономика
ТАССМинэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%
Спад в строительном комплексе, по данным Минэкономразвития, оставался более умеренным, чем в других базовых отраслях экономики (до -3,1% в годовом выражении в мае после -2,3% в апреле).
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с чего всё началось
Объем российской экономики в мае сократился в годовом выражении на 10,9%, следует из опубликованной Минэкономразвития «Картины деловой активности за май 2020 года».РБКвчера в 13:22
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Минэкономразвития РФ опубликовало картину деловой активности за май 2020 года
Минэкономразвития Россиивчера в 13:00
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