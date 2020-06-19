с чего всё началось

Спад в строительном комплексе, по данным Минэкономразвития, оставался более умеренным, чем в других базовых отраслях экономики (до -3,1% в годовом выражении в мае после -2,3% в апреле).

Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%

Политика США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США. 296

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