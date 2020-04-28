ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,8% в годовом выражении, следует из оценки Минэкономразвития.

Минэкономразвития оценивает рост ВВП России в I квартале на 1,8%

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