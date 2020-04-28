Экономика
ПРАЙММинэкономразвития оценивает рост ВВП России в I квартале на 1,8%
ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,8% в годовом выражении, следует из оценки Минэкономразвития.
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Минэкономразвития: рост российского ВВП в I квартале составил 1,8%
Московский Комсомолецвчера в 16:30
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Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Игры
Магазин Epic Games Store изменил условия получения бесплатных игр
Вашингтон, 29 апреля 2020, 12:41 — REGNUM Пользователи Epic Games Store должны будут какое-то время проходить двухфакторную аутентификацию при получении бесплатных игр.
REGNUM 05:41
Политика
Мишустин: дату снятия ограничений назвать нельзя
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что пока невозможно назвать дату, когда могут быть полностью сняты ограничения, введенные из-за COVID-19.
Московский Комсомолец 05:47
Футбол
Футбол сегодня: в Беларуси определятся финалисты Кубка
Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где определятся финалисты Кубка страны.
Чемпионат 03:53
Шоу-бизнес
Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников
Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников Настя Каменских порадовала поклонников новым видео.
Экспресс газета 04:39
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
В Калужской области ввели масочный режим
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Здоровье
В Саратовской области еще два человека вылечились от коронавируса
В начале мероприятия заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева напомнила, что число заболевших коронавирусом в регионе за сутки составило 33 и за все время достигло 392 человек.
Четвертая Власть 05:33
Происшествия
Экс-главу ОМВД Верхнеуральска оставили под домашним арестом
Сегодня, 29 апреля, Челябинский областной суд принял решение оставить в силе решение Верхнеуральского районного суда в части избрания меры пресечения в виде домашнего ареста для бывшего начальника местного отдела полиции Дениса Яковлева.
Znak.com 05:23
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Происшествия
В Тульской области 18 детей заразились коронавирусом
По состоянию на 29 апреля в Тульской области в больницах находятся 625 человек, из них 28 детей.
Центр 71 04:22
Армия и оружие
Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео
Минобороны России опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Российская газета 03:20
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
Общество
Глава Роспотребнадзора спрогнозировала сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что режим самоизоляции можно будет постепенно снимать после 12 мая.
Kaluga-poisk.ru 27 апреля в 13:06
Хоккей
Агент: Зарипов и Педан близки к продлению контрактов с «Ак Барсом»
Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника "Ак Барса" Андрея Педана и капитана казанцев Даниса Зарипова, рассказал о ходе переговоров с казанским клубом по продлению контрактов со своими клиентами.
Реальное время 04:58
Культура
Варвара выступит с онлайн-концертом на платформе Okko
29 апреля певица Варвара выступит с концертной программой «Истоки» на платформе мультимедийного сервиса Okko.
SIA.ru 02:09
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
Пентагон официально опубликовал три видеоролика, на которых видны неопознанные летающие объекты (НЛО), сообщает CNN.
Общественное телевидение России 27 апреля в 15:11
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Кино
Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия вчера в 22:30
Происшествия
В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
Общество
Таджикам запретили русифицированные фамилии
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использование русифицированных фамилий и отчеств.
Lenta.ru 05:36
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Происшествия
Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу
В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 05:34