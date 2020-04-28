ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,8% в годовом выражении, следует из оценки Минэкономразвития.

Минэкономразвития оценивает рост ВВП России в I квартале на 1,8%

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,5K

Политика Мишустин: дату снятия ограничений назвать нельзя Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что пока невозможно назвать дату, когда могут быть полностью сняты ограничения, введенные из-за COVID-19.

Футбол Футбол сегодня: в Беларуси определятся финалисты Кубка Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где определятся финалисты Кубка страны.

Шоу-бизнес Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников Настя Каменских порадовала поклонников новым видео.

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 807

Общество В Калужской области ввели масочный режим Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим. 180

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.

Энергетика Мировые цены на нефть демонстрируют рост Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля. 2

Здоровье В Саратовской области еще два человека вылечились от коронавируса В начале мероприятия заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева напомнила, что число заболевших коронавирусом в регионе за сутки составило 33 и за все время достигло 392 человек.

Происшествия Экс-главу ОМВД Верхнеуральска оставили под домашним арестом Сегодня, 29 апреля, Челябинский областной суд принял решение оставить в силе решение Верхнеуральского районного суда в части избрания меры пресечения в виде домашнего ареста для бывшего начальника местного отдела полиции Дениса Яковлева.

Происшествия В Тульской области 18 детей заразились коронавирусом По состоянию на 29 апреля в Тульской области в больницах находятся 625 человек, из них 28 детей. 2

Общество ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов. 9

Общество Глава Роспотребнадзора спрогнозировала сроки отмены самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что режим самоизоляции можно будет постепенно снимать после 12 мая. 2,8K

Хоккей Агент: Зарипов и Педан близки к продлению контрактов с «Ак Барсом» Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника "Ак Барса" Андрея Педана и капитана казанцев Даниса Зарипова, рассказал о ходе переговоров с казанским клубом по продлению контрактов со своими клиентами.

Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 25

Происшествия В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области. 211

Общество Таджикам запретили русифицированные фамилии Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использование русифицированных фамилий и отчеств. 107