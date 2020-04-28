Экономика

ПРАЙМПРАЙММинэкономразвития оценивает рост ВВП России в I квартале на 1,8%

ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,8% в годовом выражении, следует из оценки Минэкономразвития.
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Минэкономразвития: рост российского ВВП в I квартале составил 1,8%

Московский Комсомолецвчера в 16:30

Минэкономразвития оценило квартальный рост ВВП в 1,8%

РБКвчера в 16:15

МЭР оценило рост российского ВВП в I квартале в 1,8%

ТАССвчера в 15:25

Минэкономики: в первом квартале 2020 года ВПП России вырос на 1,8%

Коммерсантъвчера в 15:52

Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%

Ведомостивчера в 15:41

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале в 1,8%

Интерфаксвчера в 15:37

ВВП России в I квартале вырос на 1,8%

RT на русскомвчера в 15:58
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
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Происшествия

Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Игры

Магазин Epic Games Store изменил условия получения бесплатных игр

Вашингтон, 29 апреля 2020, 12:41 — REGNUM Пользователи Epic Games Store должны будут какое-то время проходить двухфакторную аутентификацию при получении бесплатных игр.
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Политика

Мишустин: дату снятия ограничений назвать нельзя

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что пока невозможно назвать дату, когда могут быть полностью сняты ограничения, введенные из-за COVID-19.
Московский Комсомолец 05:47
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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Футбол сегодня: в Беларуси определятся финалисты Кубка

Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где определятся финалисты Кубка страны.
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Шоу-бизнес

Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников

Стриптиз Насти Каменских вызвал бурную реакцию поклонников Настя Каменских порадовала поклонников новым видео.
Экспресс газета 04:39
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
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Здоровье

В Саратовской области еще два человека вылечились от коронавируса

В начале мероприятия заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева напомнила, что число заболевших коронавирусом в регионе за сутки составило 33 и за все время достигло 392 человек.
Четвертая Власть 05:33
Происшествия

Экс-главу ОМВД Верхнеуральска оставили под домашним арестом

Сегодня, 29 апреля, Челябинский областной суд принял решение оставить в силе решение Верхнеуральского районного суда в части избрания меры пресечения в виде домашнего ареста для бывшего начальника местного отдела полиции Дениса Яковлева.
Znak.com 05:23
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Происшествия

В Тульской области 18 детей заразились коронавирусом

По состоянию на 29 апреля в Тульской области в больницах находятся 625 человек, из них 28 детей.
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Армия и оружие

Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео

Минобороны России опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Российская газета 03:20
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
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Общество

Глава Роспотребнадзора спрогнозировала сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что режим самоизоляции можно будет постепенно снимать после 12 мая.
Kaluga-poisk.ru 27 апреля в 13:06
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Хоккей

Агент: Зарипов и Педан близки к продлению контрактов с «Ак Барсом»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника "Ак Барса" Андрея Педана и капитана казанцев Даниса Зарипова, рассказал о ходе переговоров с казанским клубом по продлению контрактов со своими клиентами.
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Культура

Варвара выступит с онлайн-концертом на платформе Okko

29 апреля певица Варвара выступит с концертной программой «Истоки» на платформе мультимедийного сервиса Okko.
SIA.ru 02:09
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал видео с НЛО

Пентагон официально опубликовал три видеоролика, на которых видны неопознанные летающие объекты (НЛО), сообщает CNN.
Общественное телевидение России 27 апреля в 15:11
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
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Кино

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
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Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

Известия вчера в 22:30
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Происшествия

В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
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Общество

Таджикам запретили русифицированные фамилии

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использование русифицированных фамилий и отчеств.
Lenta.ru 05:36
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
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Происшествия

Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу

В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 05:34
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