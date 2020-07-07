Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что потребительский спрос, являющийся одним из основных индикаторов доходов населения, показывает рост с мая.

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