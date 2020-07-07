Экономика
Газета.RuМинэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что потребительский спрос, являющийся одним из основных индикаторов доходов населения, показывает рост с мая.
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Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
Армия и оружие
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело 02:15
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
Происшествия
У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски
Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Энергетика
Иран сократил нефтяную добычу до минимума за 40 лет
«Иран снизил добычу нефти до самого низкого уровня за последние четыре десятилетия, поскольку резервуары для хранения и судна-хранилища почти полностью заполнены из-за падения экспорта и снижения объемов нефтепереработки», — сообщает издание.
46ТВ 09:59
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отсудила у бывшего мужа 22 квартиры в Астрахани
Как рассказала балерина, 12 лет назад муж занял у нее 3 миллиона долларов, однако возвращать долг все эти годы он не торопился.
iReactor 07:24
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
Здоровье
Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта
Вторичное поражение Ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета описали в своей статье поражения слизистой полости рта у пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 17:01
Политика
Белый дом начал внутреннее расследование «сговора» России и талибов
Белый дом начал внутреннее расследование опубликованной The New York Times статьи, чтобы выяснить, благодаря кому произошла утечка разведданных о сговоре России и талибов, пишет газета Politico.
Газета.Ru 09:30
Общество
Правила продажи алкоголя около медучреждений в России могут смягчить
Минпромторг готовит законопроект, который позволит на региональном уровне принимать решения о продаже алкогольных напитков рядом с медицинскими учреждениями, сообщают «Известия».
ZAB.RU 05:00
Общество
Онкобольной Александр Беляев перенес очередную операцию
Еще в 2017 году стало известно о том, что Александр Беляев болен онкологией.
Paparazzi.ru 03:41
Футбол
«Ювентус» хочет обменять Рабьо на Жоржиньо
"Ювентус" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Челси" Жоржиньо. Как сообщается, туринский клуб хочет предложить "синим" обмен.
Soccer.ru вчера в 12:35
Политика
Захарова заявила о разрушении свободы слова и свободы СМИ в США
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США полностью разрушены.
Газета.Ru 08:48
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Космос
Исчезла одна из самых массивных звезд во Вселенной
МИР 24 04 июля в 10:46
Шоу-бизнес
Возлюбленный звезды «Папиных дочек» оказался на 21 год старше ее
Отмечается, что бывший фигурист старше артистки на 21 год. Елизавета Арзамасова известна по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».
Lenta.ru 10:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.
Pravda.Ru 04:04
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT (Matisse Refresh) поступили в продажу
AMD представила процессоры Matisse Refresh несколько недель тому назад, а сегодня они поступили в продажу – в соответствии с графиком.
iXBT.com 09:34
Культура
Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса
Как сообщает «АиФ Казань», популярный российский продюсер и организатор мероприятий Игорь Крутой официально объявил об отмене шоу «Новая волна», которое должно было состояться в конце августа 2020 года в городе Казань.
CT news 06:13
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14