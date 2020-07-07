с чего всё началось

Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что потребительский спрос, являющийся одним из основных индикаторов доходов населения, показывает рост с мая.

Политика Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США.

Политика Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве гражданина, который якобы был куратором руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). 3

Происшествия Водитель автобуса без прав покалечил двоих пассажиров в Долинске Как сообщили в региональном УГИБДД, около 10:35 44-летний водитель без прав ехал на автобусе по улице Вилкова.

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 99

Футбол «Валенсия» победила «Вальядолид» в Примере, Черышев вышел на замену В составе гостей отличился Виктор Гарсия (47). Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте.

Политика Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV поругался с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила, что шесть лет назад он поздравил Владимира Путина с Днем России. 8

Авто Новый электрический Renault Master ZE получит три версии По заявлению разработчиков, Master ZE обзаведется тремя новыми версиями, а в продажу они выйдут уже осенью текущего года.

Биатлон Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными. 3

Энергетика Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). 1

Футбол Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».