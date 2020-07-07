с чего всё началось

Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что потребительский спрос, являющийся одним из основных индикаторов доходов населения, показывает рост с мая.

Общество Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. 62

Политика В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников. 94

Экономика Агаларов рассказал о прибыли за аренду помещений под госпиталь Чистая прибыль Crocus Group за аренду правительством Московской области помещений в выставочном центре "Крокус Экспо" под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией составит 100-150 миллионов рублей, сообщил РИА Недвижимость президент группы Араз Агаларов. 3

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. 864

Политика США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет. 4

Политика Песков опроверг сообщения о планировавшейся встрече Путина и Рогозина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации. 6

Политика КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи. 10

Политика Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве гражданина, который якобы был куратором руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). 1

Технологии Антитела к коронавирусу могут осложнять течение COVID-19 Разработчики вакцин для борьбы с коронавирусной инфекцией столкнулись в тем, что вырабатываемые в ответ на прививку антитела могут усиливать эффективность проникновения вируса в клетку.

Общество В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. 58

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 96

Футбол «Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро. 1