Экономика
Газета.RuМинэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что потребительский спрос, являющийся одним из основных индикаторов доходов населения, показывает рост с мая.
Читать в источнике
Оценить960
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 10:48, Ашберн
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост расходов россиян за неделю
По данным Сбербанка, 29 и 30 июня падение расходов россиян относительно аналогичного периода прошлого года составляло 7,9%. Однако после поступления гражданам социальных выплат в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса был зафиксирован рост трат на 20% год к году.
Rambler News Service 08:04
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Общество
У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
Общество
Похолодание на 10 градусов и сильные ливни ожидаются в Крыму
«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля, 8 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в МЧС.
Аргументы и Факты - Крым 09:23
Общество
Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса
Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 07:28
Политика
В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
Армия и оружие
На Северном флоте начались учения с участием более 30 кораблей
RT на русском 09:21
Общество
Портрет Бродского воссоздали на одной из крыш Петербурга
Закрашенный коммунальщиками портрет Бродского воссоздали.
Московский Комсомолец 09:40
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Футбол
Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из клуба.
Газета.Ru 09:18
Происшествия
На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
Возгорание произошло на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода, пожару присвоен второй уровень сложности, сообщает во вторник, 7 июля, пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.
ТАСС 10:23
Общество
У «Северного потока-2» нашли новую проблему
Строительство «Северного потока-2» в водах Дании, скорее всего, не сможет возобновиться в августе, а произойдет это не раньше сентября.
Lenta.ru 10:38
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в вывозе животных из Шанхая
По словам представителя «Аэрофлота», на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
BFM.ru 10:32
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Политика
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Здоровье
У жителей Испании начали исчезать антитела к коронавирусу
Специалисты выяснили, что во второй части эксперимента иммунитета к коронавирусу лишились 7% жителей Испании, ещё 14% испанцев остались без антител во время третьей части.
UfacityNews.ru 07:45
Технологии
Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10
Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Экономика
По 80 тысяч рублей на каждого. Россияне панически запасаются наличными
По данным ЦБ, наличная денежная масса неуклонно растет с марта месяца, когда она увеличилась на 700,9 млрд руб.
Капитал страны вчера в 01:05
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Происшествия
Протестующие против расизма в Атланте убили чернокожую девочку
В городе Атланта (США) неизвестные вооруженные застрелили 8-летнюю девочку, после чего мэр города обвинила в убийстве борющихся за права чернокожих, которые сейчас устраивают протесты по всем Соединенным Штатам, сообщает NBC News.
Live24 05:33
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Наука
Черная малина может минимизировать аллергические реакции кожи
Употребление черной малины может сократить аллергические реакции кожи и вязанное с ними воспаление.
МедиаПоток 05:17
Культура
Нейросеть выбрала самого красивого персонажа в TLOU Part II — это Джоэл
Ютуб-блогер ShinSaikan воспользовался нейросетью, чтобы выбрать самого красивого персонажа в The Last of Us Part II.
3DNews 08:32
Происшествия
ФСБ задержала семь членов террористической организации в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех главарей и 4 активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается в пресс-службе ФСБ.
Mockva.ru 07:12
Происшествия
Двоих мужчин задержали за изнасилование двух жительниц Калининграда
Двух мужчин 22 и 26 лет задержали и поместили в следственный изолятор по обвинению в изнасиловании двух жительниц Калининграда в конце июня текущего года.
ТАСС 09:20