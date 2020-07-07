с чего всё началось

Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что потребительский спрос, являющийся одним из основных индикаторов доходов населения, показывает рост с мая.

Биатлон Наличие царапин на пробирках российских биатлонисток объяснили Алексей Панич, представляющий интересы в суде знаменитой российской биатлонистки Ольги Зайцевой, рассказал, что наличие царапин не говорит о том, что пробы подменили.

Авто Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6 Официальный дебют нового Haval H6 намечен на август текущего года, премьера состоится в рамках международного автосалона в Чэнду. 15

Общество Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина» Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей. 78

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. 1,8K

Политика Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ Украина в одностороннем порядке прекратила действие Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества независимых государств (СНГ). 2

Политика Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV поругался с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила, что шесть лет назад он поздравил Владимира Путина с Днем России. 8

Политика Задержание журналиста Сафронова по делу о госизмене. Главное ФСБ обвиняет его в госизмене и сотрудничестве со спецслужбами одной из стран НАТО.

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. 864

Гаджеты Google выпустила два обновления Android Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.

Здоровье На Украине рассказали о заболеваемости коронавирусом Показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам совещания по предотвращению распространения COVID-19.