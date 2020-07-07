Экономика
Газета.RuМинэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что потребительский спрос, являющийся одним из основных индикаторов доходов населения, показывает рост с мая.
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с чего всё началось
Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%.Минэкономразвития Россиивчера в 09:27
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Общество
Московским театрам разрешили открыться с 1 августа
RT на русском 09:38
Гаджеты
Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов
Злоумышленники быстро научились использовать новую форму продажи смартфонов для своей выгодны.
ToDay News Ufa 06:47
Общество
Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса
30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.
Lenta.ru 09:57
Общество
Россияне смогут вернуть деньги за отмененные туры только через год
Клиенты российских туроператоров смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки не ранее, чем через год.
Forbes 09:55
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
Общество
«Аэрофлот» отверг обвинения в отказе вывезти кошек и собак из Китая
Инфо24 вчера в 09:22
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» в Альметьевске
Открытое горение в торговом центре "Панорама" в Альметьевске ликвидировано.
ТАСС 09:38
Армия и оружие
Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ
Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
Политика
Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева
Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора.
REGNUM 09:45
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Общество
Правительство Таиланда поддержало легализацию однополых браков
Правительство Таиланда одобрило законопроект, легализующий однополые браки.
Дождь 09:29
Политика
Депутат Рашкин выиграл дело против Володина в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по жалобе депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу против спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ вчера в 05:32
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения
РБК 06 июля в 11:33
Общество
Куйвашев: за магазины в торговых центрах отвечают владельцы ТЦ
Ответственность за невыполнение требований Роспотребнадзора в магазинах торговых центров несут собственники и управляющие ТЦ. Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, они должны следить за санитарными нормами.
Уральский меридиан 08:47
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 05:36
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Происшествия
Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка
Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Общество
Власти Москвы прокомментировали сообщения о продаже доступа к камерам
Продавец предлагает обеспечить доступ к камерам в режиме реального времени, в том числе со смартфона, а также к архиву записей за предыдущие пять дней (как раз столько, согласно данным с сайта ДИТ, хранится информация с камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей, на объектах торговли, в подъездах и дворах).
РБК 06:43
Здоровье
Павел Колесник назначен главой Ивановского Роспотребнадзора
Станислав Воскресенский объявил коллективу регионального Роспотребнадзора о назначении нового руководителя.
SMINEWS в Иванове 07:57
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Происшествия
Росздравнадзор: возгорания в больницах произошли не от аппаратов ИВЛ
После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.
Вести.Ru 08:31
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Футбол
Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора
Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО вчера в 09:38