Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%.

с чего всё началось

Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что потребительский спрос, являющийся одним из основных индикаторов доходов населения, показывает рост с мая.

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