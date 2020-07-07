Экономика

Газета.RuГазета.RuМинэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что потребительский спрос, являющийся одним из основных индикаторов доходов населения, показывает рост с мая.
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с чего всё началось

В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения

Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%.
Минэкономразвития Россиивчера в 09:27

Подробнее о событии

Минэкономразвития заявило об отсутствии резкого падения доходов россиян

РБКвчера в 15:38

Минэкономразвития не считает, что россияне резко обеднели

URA.Ruвчера в 09:35

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

ТАССвчера в 10:02

Минэкономики отрицает резкое падение доходов россиян

Коммерсантъвчера в 09:53

МЭР опровергает данные о резком падении доходов россиян

RT на русскомвчера в 09:35

Минэкономразвития опровергло сообщения о резком падении доходов россиян

РИА Новостивчера в 10:43

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Газета.Ruвчера в 09:31
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Политика

Ещё три депутата Госдумы переболели коронавирусом

Последнее тестирование депутатов Госдумы выявило ещё трех парламентариев с антителами к коронавирусу, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
RT на русском 05:21
2
Кино

Опубликован новый кадр из фильма «Охотник на монстров» с Милой Йовович

РИА Новости 05:44
1
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия

Киноканал «Настоящее страшное телевидение» представил топ-10 лучших хорроров десятилетия.
Shraibikus News 05 июля в 08:57
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Общество

В Петербурге запретили рюмочные и бары площадью меньше 50 кв. метров

Санкт-Петербург, 8 июля 2020, 11:14 — REGNUM В Петербурге городской парламент принял в третьем чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и рюмочных с площадью зала меньше 50 кв. метров, расположенных в жилых домах.
REGNUM 04:14
17
Автоспорт

Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Общество

«Роскосмос» не уволил подозреваемого в госизмене журналиста Сафронова

Отвечая на вопрос, остается ли Сафронов работать в госкорпорации, Устименко сказал: «Сафронов является сотрудником «Роскосмоса», советником гендиректора».
РБК 05:41
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM вчера в 22:21
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Политика

Алексей Венедиктов назвал имя возможного преемника Владимира Путина

Алексей Венедиктов в ходе интервью для Дмитрия Гордона назвал имя возможного преемника Владимира Путина.
Дни24 04:39
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк показала упругие ягодицы на фото после душа

Популярная модель Ирина Шейк опубликовала фото с необычным ракурсом, который позволил ее подписчикам разглядеть ягодицы звезды.
iReactor 03:51
2
Гаджеты

Samsung представляет новую линейку звуковых панелей премиум-класса

iXBT.com 03:34
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Кино

Съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия» стартовали в Петербурге

В новом сезоне сериала зрители увидят уже давно полюбившегося им следователя Марию Шевцову.
iReactor 04:20
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Космос

Новое оборудование для ракеты «Ангара» доставлено на Восточный

На космодром Восточный была доставлена первая партия баллонов для системы обеспечения ракеты-носителя «Ангара-А5» сжатыми газами.
Военное дело 06 июля в 07:09
13
Общество

Защита Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил в среду его адвокат Иван Павлов.
Взгляд.ру 04:02
2
Здоровье

263 человека заразились коронавирусом в Свердловской области за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено ещё 263 случая коронавируса.
Уральский меридиан 03:35
1,3K
Общество

Женщины чаще мужчин считают сожительство браком

Медиаофис Всероссийской переписи населения поделился данными о том, что женщины, живущие в «гражданском» браке, чаще, чем мужчины, считают себя замужними.
МИР 24 вчера в 23:06
9
Политика

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
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Происшествия

В Перми во время одиночного пикета у здания ФСБ задержали журналиста

В Перми полиция задержала журналиста Михаила Даниловича, который устроил пикет около здания регионального ФСБ на ул. 25 Октября, 12.
Новый компаньон 04:43
4
Общество

На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса

Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
8
Политика

Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

РИА Новости 04:01
15
Здоровье

Министр здравоохранения Архангельской области заразился коронавирусом

Архангельск, 8 июля 2020, 12:55 — REGNUM У министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова выявили коронавирус SARS-CoV-2.
REGNUM 05:55
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Технологии

Bosch представила концепт электровелосипеда eBike Design Vision

Концепт eBike Design Vision символизирует собой 10-летний юбилей присутствия бренда Bosch на глобальном рынке электрических велосипедов.
Anonsens 05:27
1
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
633
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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