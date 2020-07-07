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Футбол Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве Сборная России проведет домашние матчи розыгрыша Лиги наций УЕФА в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

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Недвижимость В Петербурге вторичное жильё подорожало на 7,3% Во вторник, 7 июля, стало известно, что в Петербурге во втором квартале 2020 года зафиксировали ажиотажный спрос на вторичное жильё. 1

Политика Около десяти человек проводят у здания ФСБ акцию в поддержку Сафронова Около десяти человек собрались у центрального здания ФСБ в Москве на несанкционированную акцию в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости. 1,4K

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