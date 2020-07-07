Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд.

с чего всё началось

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".

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