Экономика
ТАССМинэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
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с чего всё началось
Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Так, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд.Минэкономразвития России07 июля в 09:27
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В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения
Минэкономразвития России07 июля в 09:27
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Происшествия
На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля
Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Интерфакс 20:54
Политика
Саакашвили отказал властям Грузии в легитимности
Сомнение в легитимности действующей грузинской власти выразил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 9 июля в своем видеообращении на личной странице в социальной сети Facebook.
ИА Красная Весна 10:26
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Происшествия
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации
Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
RT на русском 02:58
Общество
Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт 20:49
Общество
Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса
Согласно словам Энтони Фаучи, крупные вспышки коронавируса в Бразилии и Азии дают нам понять, что усиление пандемии коронавирусной инфекции прозойдет задолго до того, как вирус начнет ослабевать.
ToDay News Ufa 14:17
Происшествия
Подростку с порванной кишкой в отделе полиции предложили забрать заявление в Улан-Удэ
СМИ разместили историю 17-летнего жителя Улан-Удэ, ставшего потерпевшим по делу об изнасиловании в отделе полиции.
VSE42.RU 05:21
Общество
Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений
На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
Московский Комсомолец 08:25
Авто
Компания Lexus обновила флагманский седан LS
Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань 07 июля в 10:20
Общество
Смертность в Петербурге в июне стала рекордной за последние 10 лет
По информации агентства, в городе показатель смертности за месяц поднимался выше шести тысяч человек только трижды за последние десять лет: в январе 2016 и 2017 года, а также в марте 2018 года.
Телеканал RTVI 15:53
Футбол
«Реал» огласил заявку на матч с «Алавесом»
Мадридский «Реал» назвал список игроков, вызванных на матч с «Алавесом» в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 21:08
Общество
Масочный режим ужесточили в Алтайском крае
Вечером 9 июля в Барнауле состоялось заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом.
Алтайская правда 10:32
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 12:43
Хоккей
НХЛ назвала Овечкина лучшим левым нападающим розыгрыша Кубка Стэнли
На официальном сайте НХЛ (Национальная хоккейная лига) появился список лучших игроков позиции левого нападающего, которые будут играть в матчах плей-офф.
CT news 09:18
Технологии
Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма
Израильские компании разработали продукты и технологии, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
РИА Новости 14:20
Политика
Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия 16:46
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США одобрили продажу Японии 105 военных самолетов F-35 на $23 миллиарда, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру американского минобороны.
РИА Новости 21:04
Футбол
Защитник «Динамо» Морозов извинился за ошибку в матче с «Уралом»
Защитник "Динамо" Григорий Морозов извинился за свою ошибку в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против "Урала" (1:2).
Спорт-Экспресс 17:03
Интернет
Бесплатно: фильтрация веб-контента в Microsoft Defender ATP доступа всем
Новую функцию фильтрации веб-контента бесплатно предоставят всем корпоративным пользователям Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP).
Anti-Malware.ru 07 июля в 07:18
Политика
Власти Турции решили сделать из собора Святой Софии мечеть
Члены Государственного совета Турции приняли единогласное решение о перепрофилировании собора Святой Софии в мечеть.
Народные новости 12:19
Общество
В России снесли памятник русским солдатам
Lenta.ru 19:43
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Общество
Возраст получения повышенной пенсии в России собираются понизить
В России хотят увеличить пенсии на 5 тыс. рублей, при этом снизив пенсионный возраст.
Невские Новости 06:47
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
По своим размерам новый Corolla Cross в модельной линейке бренда оказался между C-HR и RAV4.
Evo-rus.com 10:24