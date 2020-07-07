Экономика
ТАССМинэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 12:48
Спорт
Во время gamescom 2020 состоится «игровое Евровидение»
Из-за пандемии коронавируса gamescom 2020 проведут в цифровом формате. Мероприятие состоится 27-30 августа.
CyberSport.ru 11:00
Происшествия
В Китае более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище
Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Global Times.
RT на русском 06:20
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
В России предложили внести изменения в водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень сведений, вносимых в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 12:05
Общество
Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
Экономика
Правительство одобрило льготы для новых проектов
Правительство одобрило льготы для новых проектов Правительство все-таки встало на сторону компаний газохимии в споре с Минфином о размере льгот на переработку этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Коммерсантъ 09:14
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Общество
Рогозин: задержанный Сафронов не имел доступа к закрытой информации
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене.
ПолитРоссия 07:43
Происшествия
У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски
Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
Футбол
Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из клуба.
Газета.Ru 09:18
Общество
Перечислены наиболее высокооплачиваемые профессии на удалёнке
Специалисты сервиса подбора персонала «Работа.ру» перечислили наиболее высокооплачиваемые профессии на удалёнке.
UfacityNews.ru 00:51
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Футбол
«Тамбов» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Тамбова» и «Ахмата» назвали стартовые составы на матч-открытие 27-го тура чемпионата России.
Metaratings 11:31
Общество
Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом
Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
ТАСС 11:35
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Полуяхтов дисквалифицирован на три игры РПЛ
Защитник самарских "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на три матча за удаление в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 11:58
Общество
Москвичей предупредили о граде и смерче вечером во вторник
Вечером во вторник на территории Москвы пройдут ливни с грозами, также ожидается смерч и град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РИАМО 04:32
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Армия и оружие
Эстония отправила Украине пистолеты Макарова для укрепления обороны
Как сообщается, Киеву было отправлено 2,4 тысячи пистолетов Макарова для военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе.
Discover24 11:40
Здоровье
Врач назвал возраст, с которого люди чаще тяжело болеют коронавирусом
У одного мужчины, как рассказывает Федоров, температура была 39, вместе с этим у него наблюдались мышечные боли, жуткая слабость, а также поражение всех сегментов легких.
ToDay News Ufa 11:46
Кино
Более 100 произведений Стэна Ли объединят в отдельную вселенную
По приблизительным подсчетам, речь идет более чем о сотне произведений разных брендов.
Российская газета 10:09
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31