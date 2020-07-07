Экономика

ТАССТАССМинэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
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Минэкономразвития опровергло сообщения о резком падении доходов россиян

РИА Новости10:43

Минэкономразвития опровергло данные о падении доходов россиян

РЕН ТВ09:18

Минэкономики отрицает резкое падение доходов россиян

Коммерсантъ09:53

МЭР опровергает данные о резком падении доходов россиян

RT на русском09:35

Минэкономразвития не считает, что россияне резко обеднели

URA.Ru09:35

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Газета.Ru09:31

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

ТАСС10:02
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Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
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Происшествия

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Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
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Автоспорт

Алонсо вернется в «Формулу-1» в следующем сезоне

Газета.Ru 11:38
Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия 09:35
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии

РБК 12:49
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Общество

Для главы карельского «Мемориала» Дмитриева требуют 15 лет колонии

Коммерсантъ 11:30
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Общество

Агаларов рассказал о прибыли за аренду помещений под госпиталь

Чистая прибыль Crocus Group за аренду правительством Московской области помещений в выставочном центре "Крокус Экспо" под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией составит 100-150 миллионов рублей, сообщил РИА Недвижимость президент группы Араз Агаларов.
РИА Новости 11:19
Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
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Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
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Общество

Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 для ПК на презентации 12 июля

Компания Ubisoft планирует начать бесплатную раздачу игры Watch Dogs 2 для ПК во время презентации 12 июля.
iReactor 07:15
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Шоу-бизнес

Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой

Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
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Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе

РИА Новости 08:35
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Общество

График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи

На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
Газета.Ru 10:54
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

В середине прошлого месяца Компания Nord Stream 2 AG обратилась к датскому регулятору с просьбой смягчить требования к трубоукладочным судам и допустить к работам корабль с якорным позиционированием.
Новые Ведомости 05:41
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
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Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия 10:56
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Армия и оружие

США сократили число своих развернутых носителей ядерного оружия

Военное дело 11:16
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
Футбол

Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния

Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
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Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+

Не хочу расстраивать своих повелителей из Apple, но есть большая разница в картинке и звуке.
Игромания.ру 07:34
Футбол

«Краснодар» оштрафован на 270 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

"Краснодар" оштрафован на 270 тысяч рублей по итогам матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу с петербургским "Зенитом", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 12:18
Общество

Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика.
ТАСС 11:36
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Общество

Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются в Московском регионе

Ливень, град, шквалистый ветер с порывами до 22 м/с прогнозируются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
ТАСС 04:15
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Общество

Против художницы Юлии Цветковой завели третье дело о гей-пропаганде

Snob.ru 09:52
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Здоровье

Утверждены методические рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздравом РФ утверждены временные методические рекомендации, касающиеся организации проведения профилактических медосмотров и плановой диспансеризации населения на фоне риска распространения коронавирусной инфекции.
Медуниверситет.рф 11:35
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Футбол

Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России проведет домашние матчи розыгрыша Лиги наций УЕФА в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Российская газета 11:29
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей

Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
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