Экономика
БИЗНЕС OnlineМинэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения об «углеродном сборе», предложенные главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство.
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Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБКвчера в 17:00
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