Экономика

BFM.ruBFM.ruМинэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»

Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
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с чего всё началось

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБКвчера в 17:00

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СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

Известия00:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:56

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:02

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РИА Новостивчера в 20:40

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Ведомостивчера в 20:01

Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

RT на русскомвчера в 23:40

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 17:51
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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