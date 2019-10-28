Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

с чего всё началось

Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, предложенный главой "Роснано" Анатолием Чубайсом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Чубайс предложил ввести так называемый углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников "снижать выбросы".

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