Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаМинэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников сократить выбросы углекислого газа. Минэкономразвития исключило положения, касающиеся введения углеродного налога, взимаемого в случае превышения компаниями показателей выбросов парниковых газов.
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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК27 октября в 17:00

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«Серого кардинала выбили из седла»: «Налог Чубайса» не прошёл, но растущие аппетиты чиновников могут привести к новым поборам - Пронько

Царьград28 октября в 13:00

СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

Известия28 октября в 00:01

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Lenta.ru27 октября в 17:51

Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

RT на русском27 октября в 23:40

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог, пишут СМИ

РИА Новости27 октября в 20:40

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ru27 октября в 18:02

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК28 октября в 00:56
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Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.
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Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
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КДК отменил красную карточку Берга в матче против «Оренбурга»

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
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ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

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Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

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СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

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На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
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Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

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Сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у детей в гимназии № 2 в Красногорске без согласия родителей в конце октября, сообщил «Коммерсантъ».
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Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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