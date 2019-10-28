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Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников сократить выбросы углекислого газа. Минэкономразвития исключило положения, касающиеся введения углеродного налога, взимаемого в случае превышения компаниями показателей выбросов парниковых газов.

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