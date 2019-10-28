Экономика
ТК ЗвездаМинэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников сократить выбросы углекислого газа. Минэкономразвития исключило положения, касающиеся введения углеродного налога, взимаемого в случае превышения компаниями показателей выбросов парниковых газов.
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с чего всё началось
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБК27 октября в 17:00
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Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ
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