Экономика

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Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК17:00

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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

РБК17:00

Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога, пишут СМИ

РИА Новости20:40

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ru18:02

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ru17:51

Российские власти отклонили новый налог Чубайса

Московский Комсомолец18:33

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Ведомости20:01

Чубайсу «отказали» в налоге: МЭР отклонило предложенный главой Роснано «углеродный сбор»

Царьград19:16
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Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.
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Президент Чили попросил всех министров уйти в отставку

Президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров уйти в отставку, чтобы сформировать новый кабинет.
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Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

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Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

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РБК 20:49
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Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
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Назначен преемник ликвидированного главаря ИГ

Lenta.ru 17:13
Общество

В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч человек из-за пожаров

Газета.Ru 15:29
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В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

"Поступил сигнал о том, что четверо рыбаков 26 октября вышли на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулись", - сообщил представитель ведомства.
РИА Новости 21:17
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Украинца осудили за ношение футболки с гербом СССР

Суд в Кривом Роге признал местного жителя виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» за ношение футболки с гербом СССР.
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Пушков назвал двоевластием планы главы «Азова» ввести войска в Донбасс

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Твиттере заявление лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о том, что он готов ввести на территорию Донбасса 10 000 бойцов в случае осуществления президентом Украины Владимиром Зеленским развода сил.
Московский Комсомолец 16:51
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AMD Ryzen 5 3600X признали лучшим бюджетным игровым CPU

Процессор AMD Ryzen 5 3600X был снова признан бюджетным чипом игрового назначения.
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На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
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Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
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Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
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Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
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Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
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Российский боец MMA нокаутировал украинца ударом с ноги в падении

Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире «Битва в Волгограде».
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Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Hyundai Sonata российской сборки.
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США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
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Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
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ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

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Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями

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РБК 25 октября в 16:00
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Начались продажи Renault Captur нового поколения

Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
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Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником

Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Обновление увеличит мощность электромобилей Tesla и автоматизирует навигацию

В обновлении программного обеспечения, которое в ближайшие недели начнут получать электромобили Tesla, выполнена оптимизация алгоритмов управления электромоторами.
iXBT.com 06:17
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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