Экономика
РБКМинэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Политика
Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала
Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Шоу-бизнес
Один из участников шоу «План Б» прокомментировал решение Ольги Бузовой проверить их телефоны
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 8 Pro Terminator Edition
Стоимость Redmi Note 8 Pro Terminator Edition в первый день продаж составит 229 евро, а после цену поднимут до 249 евро.
Автоспорт
Шарль Леклер: Стратегия не сработала
Да, сегодня стратегия не была оптимальной, и возможно мне нужно было попросить команду по радио пересмотреть решение.
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Политика
Президент Ирака не исключил «перенастройки» отношений с Россией и Ираном
Президент Ирака Бархам Салех в опубликованном в воскресенье интервью новостному порталу Axios рассказал о неуверенности в Соединенных Штатах как в союзнике и не исключил возможную готовность "перенастроить" отношения Багдада с другими странами, в том числе с Россией и Ираном.
Экономика
В РЭО прокомментировали ситуацию с ростом тарифов в регионах
Ранее замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с нормативами накоплений отходов в регионах.
Армия и оружие
Появилось видео последствий спецоперации по ликвидации аль-Багдади
27 октября СМИ сообщили о том, что военнослужащие США провели спецоперацию, в ходе которой был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади.
Происшествия
Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев
Обновлено в 17:10 Военнослужащий воинской части в поселке Горный Забайкальского края открыл огонь по сослуживцам.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
Политика
Советник Трампа рассказал об избавлении от тела аль-Багдади
27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади во время операции американских военных в Сирии.
Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Армия и оружие
Министр обороны Литвы: Для НАТО и США Балтийский регион становится своим
Военнослужащие НАТО и США чувствуют себя своими в Балтийском регионе.
Общество
В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии
Напомним, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после того, как Верховный суд испании вынес приговоры 12 политикам региона, связанным с проведением в 2017 году незаконного референдума о независимости.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Происшествия
В Североуральске лесовоз повредил газопровод
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки
Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
Авто
Toyota привезла в Россию люксовый минивэн Hiace
Компания Toyota представила новую VIP-версию минивэна Hiace с салоном повышенной комфортности в России.
Происшествия
В результате ДТП в Слюдянском районе погибла женщина
Слюдянский район, 27.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе столкнулись две иномарки – погибла женщина.