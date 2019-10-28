Экономика

РБКРБКМинэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

РБК17:00

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ru18:02

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ru17:51

Российские власти отклонили новый налог Чубайса

Московский Комсомолец18:33

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Ведомости20:01

Чубайсу «отказали» в налоге: МЭР отклонило предложенный главой Роснано «углеродный сбор»

Царьград19:16

МЭР повременит с введением «налога Чубайса»

News.ru20:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Политика

Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё

Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
ИнфоСМИ 13:57
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Футбол

Тренер «Краснодара» Матвеев прокомментировал ничью с «Оренбургом»

Газета.Ru 19:11
Политика

Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала

Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.
РБК 20:14
Наука

Картофельное пюре оказалось лучшей едой для интенсивных тренировок

Удар56 10:12
Здоровье

Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Шоу-бизнес

Один из участников шоу «План Б» прокомментировал решение Ольги Бузовой проверить их телефоны

Вокруг ТВ 25 октября в 23:01
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi Note 8 Pro Terminator Edition

Стоимость Redmi Note 8 Pro Terminator Edition в первый день продаж составит 229 евро, а после цену поднимут до 249 евро.
The GEEK 04:07
Автоспорт

Шарль Леклер: Стратегия не сработала

Да, сегодня стратегия не была оптимальной, и возможно мне нужно было попросить команду по радио пересмотреть решение.
F1news.ru 17:39
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Шоу-бизнес

Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru вчера в 21:49
Политика

Президент Ирака не исключил «перенастройки» отношений с Россией и Ираном

Президент Ирака Бархам Салех в опубликованном в воскресенье интервью новостному порталу Axios рассказал о неуверенности в Соединенных Штатах как в союзнике и не исключил возможную готовность "перенастроить" отношения Багдада с другими странами, в том числе с Россией и Ираном.
ТАСС 19:59
Экономика

В РЭО прокомментировали ситуацию с ростом тарифов в регионах

Ранее замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с нормативами накоплений отходов в регионах.
RT на русском 25 октября в 11:46
Армия и оружие

Появилось видео последствий спецоперации по ликвидации аль-Багдади

27 октября СМИ сообщили о том, что военнослужащие США провели спецоперацию, в ходе которой был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади.
Вечерняя Москва 06:14
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Газета.Ru 02:43
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев

Обновлено в 17:10 Военнослужащий воинской части в поселке Горный Забайкальского края открыл огонь по сослуживцам.
BFM.ru 25 октября в 10:02
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 25 октября в 06:51
Политика

Советник Трампа рассказал об избавлении от тела аль-Багдади

27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади во время операции американских военных в Сирии.
Телеканал 360° 13:36
Происшествия

В Португалии по вине врача родился ребенок без лица

У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Общество

В Калифорнии проводится масштабная эвакуация

Вести.Ru 18:44
Армия и оружие

Министр обороны Литвы: Для НАТО и США Балтийский регион становится своим

Военнослужащие НАТО и США чувствуют себя своими в Балтийском регионе.
Калининград.Ru 25 октября в 03:51
Общество

В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии

Напомним, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после того, как Верховный суд испании вынес приговоры 12 политикам региона, связанным с проведением в 2017 году незаконного референдума о независимости.
Аргументы и Факты 12:47
Политика

США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
Транспорт

Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Известия 18:54
Происшествия

В Североуральске лесовоз повредил газопровод

Известия 13:12
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 04:40
Авто

Toyota привезла в Россию люксовый минивэн Hiace

Компания Toyota представила новую VIP-версию минивэна Hiace с салоном повышенной комфортности в России.
Народные новости вчера в 03:55
Происшествия

В результате ДТП в Слюдянском районе погибла женщина

Слюдянский район, 27.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе столкнулись две иномарки – погибла женщина.
Телеинформ 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное