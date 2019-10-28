Экономика

РБКРБКМинэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

РБК17:00

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ru18:02

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ru17:51

Российские власти отклонили новый налог Чубайса

Московский Комсомолец18:33

Чубайсу «отказали» в налоге: МЭР отклонило предложенный главой Роснано «углеродный сбор»

Царьград19:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Транспорт

Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Известия 18:54
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Космос

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Армия и оружие

Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Политика

На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес

Как сообщает телеканал Todo Noticias, по предварительным данным, на выборах президента Аргентины с большим отрывом от своих политических оппонентов лидирует оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.
Московский Комсомолец 18:27
Экономика

Вторичный рынок пополнился спросом

На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.).
Коммерсантъ 03:24
Политика

СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну

В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
РБК 19:38
Политика

Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Авто

Представлен Volkswagen Golf новой генерации

Восьмое поколение Volkswagen Golf лишилось трехдверной версии, но осталась полноприводная модификация.
Tvoe-avto.com 25 октября в 05:55
Футбол

«Лацио» вырвал победу над «Фиорентиной»

«Фиорентина» проиграла «Лацио» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии.
ProstoProSport 17:47
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Фигурное катание

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко завоевал золотую медаль по фигурному катанию

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской получил золотую медаль на состязаниях по фигурному катанию.
OAnews 14:25
Общество

Режим ЧС ввели на всей территории Калифорнии из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории американского штата Калифорния в связи с лесными пожарами.
Известия 16:06
Происшествия

В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа

ТАСС 05:49
Политика

Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Общество

Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова

Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru 25 октября в 08:36
Культура

Россия вернула Грузии оригинальные пленки 17 фильмов

Сотрудники Минобразования и Национального киноцентра Грузии доставили из Москвы в Тбилиси 17 фильмов, снятых в 1926-1930 годах, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
МИР 24 14:44
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Известия 10:16
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru 25 октября в 11:23
Фигурное катание

Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 03:37
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

REGNUM 14:36
Армия и оружие

Недостатки Patriot предложили замаскировать российским методом

Обозреватель ТАСС Виктор Литовкин пояснил, что комплекс противоракетной обороны нуждается в подобии российских зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь С-1".
РЕН ТВ 18:35
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 11:06
Гаджеты

Samsung утвердила дизайн и характеристики Samsung Galaxy S11

Инсайдер, который неоднократно подтверждал, что у него есть свои источники в Samsung, сообщил, что южнокорейская компания наконец определилась с дизайном и характеристиками нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.
iXBT.com 17:07
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Газета.Ru 02:43
Культура

В Магадане стартовал Международный фестиваль по косторезному искусству

В Магадане в рамках национального проекта «Культура» стартовал II Международный фестиваль «Косторезное искусство народов мира».
REGNUM 13:19
Политика

Зеленский опубликовал видео разговора с националистами в Золотом

Владимир Зеленский опубликовал на странице в Facebook 20-минутное видео о поездке на линию разграничения в Донбассе.
РИА Новости 15:20
Общество

В Кривом Роге мужчину приговорили за ношение футболки с гербом СССР

В Кривом Роге приговорили украинца за ношение футболки с гербом Советского Союза.
РБК 08:51
Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом

Было отмечено, что кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом несмотря на начало продаж в Индии новых достойных конкурентов Hyundai Venue и Kia Seltos.
Tvoe-avto.com 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Российский союз промышленников и предпринимателей
Общероссийская общественная организация, представляющая интересы деловых кругов. Основана летом 1990 года по аналогии с существовавшим в начале XX века Союзом промышленных и торговых предприятий Российской империи. Юридически оформлен как общероссийское объединение работодателей и как общероссийская общественная организация. Среди декларируемых целей РСПП - консолидация усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и мире, содействие модернизации экономики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное