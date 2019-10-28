Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаМинэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников сократить выбросы углекислого газа. Минэкономразвития исключило положения, касающиеся введения углеродного налога, взимаемого в случае превышения компаниями показателей выбросов парниковых газов.
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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК27 октября в 17:00

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СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

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RT на русском27 октября в 23:40

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК28 октября в 00:56

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РИА Новости27 октября в 20:40

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ru27 октября в 18:02

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ru27 октября в 17:51
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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