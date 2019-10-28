Экономика
ВедомостиМинэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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с чего всё началось
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБКвчера в 17:00
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Здоровье
Средний возраст диагностирования рака у россиян составляет 64 года
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru 00:15
Экономика
Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании ряда поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России.
RT на русском 11:18
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Газета.Ru 12:15
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
RT на русском 11:55
Общество
В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»
В Ялте (Крым) будет создана игорная зона «Золотой берег».
Lenta.ru 05:35
Политика
СМИ сообщили о высылке из Болгарии российского дипломата
По данным агентства, дипломат уже покинул Болгарию. Как сообщает «РИА Новости», посольство России в Болгарии эту информацию не комментирует.
Известия 11:31
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
Космос
В Солнечной системе может появиться новая карликовая планета
Ученые обнаружили, что астероид имеет сферическую форму и все шансы занять место Цереры в качестве самой маленькой карликовой планеты Солнечной системы.
Naked Science 12:15
Кино
Авторы «Игры престолов» не понимают, почему им доверили сериал
Шоураннеры "Игры престолов" Бениофф и Уайсс, которых после финала саги не подошел пнуть только ленивый и объевшийся, дали свежий повод пороптать и посыпать проклятиями.
Российская газета 08:43
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Футбол
Полузащитник «Витесса» извинился перед Слуцким
«Витесс» на своей странице в Twitter сообщил, что полузащитник Ришедли Базур вернулся к тренировкам с основной командой.
LiveSport.ru 06:33
Авто
В России начались продажи обновленного Land Rover Discovery Sport
Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Автоновости дня 04:46
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 11:56
Фигурное катание
6-летний сын Плющенко и Рудковской получил разряд по фигурному катанию
6-летний сын Плющенко и Рудковской получил разряд по фигурному катанию Похоже, что отпрыск знаменитого семейства решил пойти по стопам отца.
Экспресс газета 12:34
Происшествия
Мать девочки, погибшей в бассейне в Турции, обвинили в ее смерти
Полиция Турции решила включить в список обвиняемых по делу утонувшей 12-летний Алисы из России ее мать Наталью.
URA.Ru 10:38
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка - 76-летняя мама тяжелобольной артистки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:24
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
RuNews24.ru 03:35
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Здоровье
В Чернигове 15 человек попали в больницу с подозрением на гепатит А
На Украине в областную детскую больницу Чернигова госпитализированы 15 человек с подозрением на вирусный гепатит, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04:49
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 12:31
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Вести.Ru 12:10
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Происшествия
Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке
В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.
РБК 12:25