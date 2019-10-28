Экономика
REGNUMМинэкономразвития РФ отклонило предложенный Чубайсом налог
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Его предполагается взимать в рамках введения экономических мер по стимуляции эмиссии углекислого газа с предприятий, чьи выбросы превышают допустимые показатели.
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с чего всё началось
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБКвчера в 17:00
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Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
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Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
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Скончался художник Николай Касаткин
На 88-м году жизни скончался художник Николай Касаткин.
Вечерняя Москва 14:40
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Малкин подтвердил наличие гражданства США
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Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия вчера в 08:47
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Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
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Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сообщили, что в сирийском Идлибе на объекте, где американские военные проводили операцию по ликвидацию главаря ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, были задержаны двое мужчин.
Московский Комсомолец 14:22
Экономика
Bloomberg: Газпромбанк хочет продать долю в Mail.ru Group Сбербанку
Сбербанк хочет выкупить долю, эквивалентную 20% голосующих акций Mail.ru Group, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
ТАСС 13:13
Общество
На снятие тонировки будет дано 10 дней
Было установлено, что на то, чтобы снять тонировку будет предоставлено 10 дней.
Daily-Motor.Ru 14:07
Политика
В Совфеде оценили заявление о риске возвращения фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о риске возвращения фашизма на Украину.
RT на русском 14:33
Общество
Бизнес-омбудсмен допустила создание в Москве частных СИЗО
Московское бизнес-сообщество предложило создать в столице первые в стране частные следственные изоляторы.
РБК 09:28
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
РБК 12:45
Политика
Аргентина надеется на участие России в инаугурации Фернандеса
Участие России в инаугурации нового президента Аргентины, намеченной на 10 декабря, может пройти на высоком уровне, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
РИА Новости 14:36
Происшествия
Липецкая школьница госпитализирована после ЧП на заброшенной стройке
В Липецке 15-летняя школьница получила многочисленные травмы, упав с высоты одного этажа во время прогулки по заброшенному зданию.
REGNUM 06:01
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Предложение Джонсона о досрочных выборах прозвучало после того, как в минувший вторник палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit.
Интерфакс 15:15
Футбол
Сулейманов сравнил Месси и Нурмагомедова
Нападающий «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов сравнил нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 15:16
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Общество
Steam стал недоступен после начала распродажи в честь Хеллоуина
CyberSport.ru 15:05
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
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Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Технологии
Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц
Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.
Коммерсантъ 08:41
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
Американский режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
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В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян
Замминистра подчеркнул, что соответствующий законопроект поможет продлить жизнь россиян и сократить потребление алкоголя в возрастной группе от 18 до 21 года.
URA.Ru 14:54