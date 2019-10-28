Экономика

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Читать в источнике
Комментировать550
с чего всё началось

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК27 октября в 17:00

Подробнее о событии

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог, пишут СМИ

РИА Новости27 октября в 20:40

СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

Известиявчера в 00:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:56

Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

RT на русском27 октября в 23:40

«Серого кардинала выбили из седла»: «Налог Чубайса» не прошёл, но растущие аппетиты чиновников могут привести к новым поборам - Пронько

Царьградвчера в 13:00

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ru27 октября в 18:02

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ru27 октября в 17:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru 08:25
Общество

«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»

Сеть "Л'Этуаль" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении магазинов косметики "Подружка", следует из материалов в базе решений ведомства.
ТАСС 13:37
Космос

Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru 11:00
Кино

HBO отказался от приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru 17:31
Политика

Демонстранты празднуют отставку премьера Ливана

Мирные демонстранты в центре Бейрута празднуют отставку премьер-министра Ливана Саада Харири, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 13:20
Армия и оружие

США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА

В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Avia.pro 18:37
Происшествия

В Дагестане пресекли попытку вывоза военного оборудования за границу

Работники Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по РД сумели пресечь вывоз элементов военного назначения на территорию соседней Республики Азербайджан.
Лезги газет 16:11
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян

Палата представителей США 29 октября проголосовала за признание геноцида армян в Османской империи.
Телеканал RTVI 19:24
Хоккей

Владимир Тарасенко перенес операцию на плече

Спорт-Экспресс 11:55
Общество

«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова

Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
News.ru 08:35
Общество

Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".
РИА Новости 16:20
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости 16:43
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири".
ТАСС 06:14
Происшествия

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ru 17:43
Происшествия

В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд

На борту сбитого над территорий самопровозглашенной Луганской народной республики беспилотника украинских силовиков обнаружен яд растительного происхождения, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
РИА Новости 16:04
Путешествия

Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога

Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Вечерние Челны вчера в 08:36
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Здоровье

Врач назвала первые признаки инсульта

Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
РИА Новости 08:26
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.
RT на русском 19:29
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 12:35
Экономика

Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском 18:25
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Происшествия

Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru 11:29
Армия и оружие

Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты

Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ 14:00
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Авто

Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение

По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Ladaonline 01:43
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
Ведомости 17:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное