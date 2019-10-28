Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

с чего всё началось

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Общество «Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка» Сеть "Л'Этуаль" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении магазинов косметики "Подружка", следует из материалов в базе решений ведомства.

Космос Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.

Кино HBO отказался от приквела «Игры престолов» Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.

Политика Демонстранты празднуют отставку премьера Ливана Мирные демонстранты в центре Бейрута празднуют отставку премьер-министра Ливана Саада Харири, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.

Происшествия В Дагестане пресекли попытку вывоза военного оборудования за границу Работники Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по РД сумели пресечь вывоз элементов военного назначения на территорию соседней Республики Азербайджан.

Политика Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян Палата представителей США 29 октября проголосовала за признание геноцида армян в Османской империи.

Общество «Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.

Общество Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".

Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.

Происшествия В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд На борту сбитого над территорий самопровозглашенной Луганской народной республики беспилотника украинских силовиков обнаружен яд растительного происхождения, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

Путешествия Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Здоровье Врач назвала первые признаки инсульта Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.

Армия и оружие Россия озабочена количеством спутников США в космосе Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.

Шоу-бизнес Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.

Экономика Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд «В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.

Шоу-бизнес Фадеев перенес сердечный приступ Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Армия и оружие Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.

Авто Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.