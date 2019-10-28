Экономика

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБКвчера в 17:00

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СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

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РИА Новостивчера в 20:40

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Ведомостивчера в 20:01

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URA.Ruвчера в 18:02

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:56
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Телевизоры LG обзаведутся загнутым на края дисплеем

Речь идёт о том, чтобы оснащать телевизоры плоским экраном, у которого будут загибаться лишь края.
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«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.
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RT на русском вчера в 23:15
Общество

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Lenta.ru 02:57
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Политика

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.
Газета.Ru 03:53
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Президент Аргентины признал победу Фернандеса на выборах

Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости 02:45
Происшествия

В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
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Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
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Ученые узнали, что находится внутри мумии древнеегипетской кошки

Французские ученые благодаря рентгеновским снимкам и методу 3D-моделирования смогли заглянуть внутрь мумии древнеегипетской кошки.
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В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

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RT на русском вчера в 18:59
Армия и оружие

Сирийская армия расширила присутствие на севере Сирии

По данным агентства, армейские подразделения расширяют свое присутствие на 90-километровом участке от окрестностей города Рас-эль-Айна до города Камышлы вблизи границы с Турцией, передает ТАСС.
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Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

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Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину

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Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
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Алла Пугачева удивила Максима Галкина новой причёской

Юморист Максим Галкин частенько радует поклонников Аллы Пугачёвой новыми снимками Примадонны.
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Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

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Военные России и Белоруссии проведут наблюдательный полёт над Латвией

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Чубайс Анатолий Борисович
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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